Un senator PNL și soția lui, testați pozitiv cu coronavirus

UPDATE 11:20- Toți liderii PNL se vor izola

Ludovic Orban a anunţat, vineri, că toţi membrii Biroului politic naţional se vor izola la domiciliu, după ce senatorul Virgil Chiţac a fost confirmat cu coronavirus.

Știrea inițială: Senatorul constănțean Vergil Chițac, în vârstă de 57 ani, și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri, a declarat Bogdan Huțucă, șeful PNL Constanța pentru ziarul local Ordinea.ro.

În urmă cu o zi, senatorul declara că nu are coronavirus, ci este o simplă răceală. El s-a întors de curând dintr-o delegație.

Șeful PNL Bogdan Huțucă a mai declarat că și el s-a autoizolat la domiciliu pentru că s-a întâlnit la rândul său cu senatorul Chițac, care nega că ar avea coronavirus.

Citeste si: Mărturiile primului român vindecat de coronavirus: „Nu e așa rău. E o răceală care se tratează”

Citeste si: Primele declaraţii ale unui bolnav de coronavirus. Ce simptome a avut şi ce sfaturi i-a dat medicii: "Nici nu au vrut să mă interneze"

Citeste si: Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, testat pozitiv cu coronavirus. Prima declarație: „Sunt extrem de dezamăgit”

Luni, senatorul a fost în Parlament

“Da, vă confirm informația. Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. MI-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situația și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștep rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huțucă pentru Ordinea.ro.

Vergil Chițac este un ofițer de marină retras și politician român. El a fost rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” până la începutul anului 2016. El s-a retras din Marină cu grad de amiral și s-a înscris în Partidul Național Liberal. A candidat în 2016 pentru funcția de primar al Constanței, dar nu a fost ales.

Știre în curs de actualizare