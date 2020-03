Coronavirus. Cum te speli corect pe maini daca ai manichiura cu gel

„Unghiile lungi nu sunt ideale in timpul unei epidemii, pentru ca dureaza mai mult timp sa le cureti”, spune Dr. Niket Sonpal, medic gastroenterolog in New York si profesor adjunct la Touro College. „Oamenii nu constientizeaza ca trebuie sa aloce mai mult timp decat de obicei pentru a spala partea interioara a unghiilor si ca adapostesc mai multi germeni si bacterii”, adauga el.

Coronavirusul semnalat pentru prima oara in decembrie 2019 in regiunea chineza Wuhan se raspandeste neincetat in toata lumea. Potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), virusul se poate transmite de la o persoana la alta prin apropierea la mai putin de un metru si jumatate, prin contact direct, prin tuse sau stranut.

De aceea este foarte important sa ne spalam pe maini, scrie InStyle. Potrivit CDC, cel mai bun mod de a ne proteja de COVID-19 este sa ne spalam corect pe maini si sa evitam sa ne atingem fata sau gura cu mainile.

Spalarea mainilor, cea mai buna aparare impotriva coronavirusului

Dr. Sonpal subliniaza importanta spalarii insistente a mainilor, regula care este importanta nu doar in cazul epidemiei de COVID-19. „Te poate ajuta si in sezonul gripei, dar si in fata altor virusuri care sunt mai intalnite si mai cunoscute”, spune el. Citește mai mult pe andreearaicu.ro.