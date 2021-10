Val‌ ‌de‌ ‌îmbolnăviri‌ ‌COVID-19‌ ‌între‌ ‌vedete.‌ ‌Cine‌ ‌sunt‌ ‌ultimii‌ ‌artiști‌ ‌din‌ ‌România‌ care‌ ‌au‌ ‌fost‌ ‌confirmați‌ ‌pozitiv‌ ‌cu‌ ‌noul‌ ‌coronavirus‌

In articol:

Val‌ ‌de‌ ‌îmbolnăviri‌ ‌COVID-19‌ ‌între‌ ‌vedete.

Alina Eremia s-a infectat cu COVID-19. Ce simptome a avut

Mai multe artise s-au infectat cu coronavirus și au povestit perioada grea prin care trec sau au trecut din cauza bolii.

Alina Eremia obișnuia să-și facă săptămâna test PCR. Așa a aflat că este pozitivă, pentru că altfel, ea nu a avut niciun simptom grav.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal.

Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de 2 săptămâni, așa că, pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul.

Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea noastră”, a dezvăluit artista pe rețelele de socializare.

Alina Pușcău a ajuns la spital după ce s-a infectat cu coronavirus. Vedeta trece prin clipe grele, pentru că simptomele bolii i-au afectat grav plămânii.

Ea a făcut o postare pe Intsagram în care povestea cu lacrimi de disperare despre starea gravă în care se află.

„ Mi-a afectat plămânii, amândoi plămânii, virusul, şi-mi este foarte greu să respir. Când respir, mă doare aici în capul pieptului ca şi cum ceva s-a rupt. Este foarte, foarte greu virusul ăsta. Eu n-am fost niciodată aşa bolnavă. Simptomele sunt dureri în gât, aşa, înţepătoare, după care simţi că ţi se duce aşa, în jos, şi începe să-ţi ardă plămânii, după aceea, îţi arde stomacul. Simţi aşa că cineva ţi-a tăiat stomacul pe din două, începi să ai frisoane, începi să vomiţi, te doare capul, dar îngrozitor.

Sunt o persoană foarte ambiţioasă şi zic: Nu, eu o să trec peste asta. E doar o răceală, e doar... Şi tot mă ambiţionam negativ că o să trec. De-abia mă târam, mă ţineam de masă, mă ţineam de pat”, a spus aceasta.

Monica Anghel s-a infectat cu COVID-19, deși era vaccinată

Monica Anghel a fost surprinsă să vadă că se numără și ea printre persoanele care au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Cântăreața este vaccinată cu schema completă.

"În momentul acesta mă simt bine, am o tuse. Sunt bine. Mai am de stat în casă încă o săptămână. Se spune că atunci când te simți mai bine începi să te machiezi. Sunt toate bune și la locul lor acum. A fost o săptămână destul de dificilă, primele zile au fost mai complicate.

Ce simptome am avut? Ca atunci când ai o gripă teribilă, ca și cum ai fi bătut, dar bătut rău de tot. Nu am avut complicații. A fost o variantă ușoară a acestui virus. Vreau să le mulțumesc foarte mult doctoriței mele, domnului Viorel Păunescu, lui Gigi Becali, care mi-au trimis niște medicamente care se găsesc foarte greu. În momentul în care au aflat că am luat și eu acest virus mi-au trimis aceste medicamente.", a declarat Monica Anghel, în cadrul unei emisiuni tv.

Theo Rose, după ce s-a infectat cu COVID-19: "Vă spun sincer, am noroc!"

Theo Rose se declară o norocoasă, căci nu se confruntă cu simptome grave.



„Am hotârât să vă vorbesc ca să vedeți că sunt ok, sunt întreagă, nu sunt la spital, nu mă simt foarte rău. Sunt o norocoasă, nu este o formă gravă. Sunt fonfăită, mă doare în gât, în astea două zile am transpirat într-una, nici n-am stat să zac. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți, m-am băgat în pat, am transpirat, m-am băgat iar în cadă iar am făcut baie.

Numai așa am ținut-o, am dormit întruna, mi-am făcut de lucru prin clasă, mi-am făcut aerosolii mei pentru gât, mi-am luat vitamina c, am luat paracetamol, am băut multe limonade și fresh-uri. Vă spun sincer, am noroc”, a declarat artista pe rețelele de socializare.

Elena Merișoreanu, în spital după ce s-a infectat cu noul coronavirus

Cântăreața de muzică populară a ajuns la spital după ce s-a infectat cu COVID-19. Artista are plămânii afectați și urmează un tratament.

„Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați.

Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă.

Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații.

Eu, care sunt o fire care nu zac în pat, cum mă ridicam, cum mă lua oboseala și voiam să dorm. A doua zi, cum am ajuns la spital, m-am simțit mai bine. Acum mi-a ieșit bine saturația, medicii or să-mi dea drumul curând”, a declarat artista, conform playtech.ro.