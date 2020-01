Veronica Stegaru, cunoscută drept Vulpița, a avut a clacat emoțional în fața unei țări întregi, după ce a aflat că soțul ei a pus ochii pe altă femeie.

Vulpița a ajuns cunoscută de o țară întreagă după ce a dispărut de acasă cu mai mulți bărbați, despre care a mințit ulterir, că ar fi sechestrat-o și violat-o.

Acum, soțul Vulpiței pare că vrea să răzbune minciuna soției, și a fost surprins în brațele unei tinere brunete, pe nume Mihaela.

Reporterii emisiunii care a urmărit acest caz l-a surprins în fapt pe Viorel, soțul Verinicăi.

“Eu am văzut, când ai venit la emisiune… Mi-ai plăcut din prima şi eu vreau să te iau la Vaslui. Eu am casă, am maşină, am o fetiţă. Eu vreau să te iau. Te ajut să scoţi şi copilul de la centru. Vrei?”, i-a spus Viorel Stegaru Mihaelei în timp ce se aflai afară.

Cuprinsă de gelozie, Veronica și-a dat seama că își vrea soțul înapoi, așa că a răbufnit în lacrimi.

, a spus Veronica Stegaru.Ulterior, Veronica și Viorel s-au împăcat. Viorel a primit-o înapoi, iar Vulpița a pus-o pe fugă pe amanta Mihaela.

"Nu ai ce căuta în familia noastră şi să nu te mai văd lângă bărbatul meu… te dau pe mâna Poliţiei”, i-a zis Vulpița rivalei sale.