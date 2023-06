”Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, jignită și bătută ani la rând! Vedeta nu poate trece nici acum peste acea traumă

In articol:

Vica Blochina, cunoscută și drept fosta amantă a lui Victor Pițurcă, ascunde în spatele zâmbetului pe care-l afișează tot timpul o mare dramă.

Vedeta are grijă ca fiecare apariție a ei să fie una memorabilă, să emane stare de bine și să își aducă în prim-plan doar părțile bune ale vieții.

Vica Blochina, jignită și bătută [Sursa foto: Facebook ]

Vica Blochina, copilărie traumatizantă

Însă, pentru că de-a lungul timpului a întâmpinat și momente mai grele, acum Vica Blochina a ales să vorbească public despre unul dintre ele.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă s-a reîntors în timp și a povestit care este trauma copilăriei care a marcat-o profund și despre care și acum, adult fiind, îi este greu să vorbească.

În vremea copilăriei și adolescenței, Vica Blochina a studiat dansul, doar că nu oricum, ci într-un regim foarte autoritar.

Pentru a face performanță, profesorii ei, spune blonda, se raportau la elevi într-un mod foarte dur, traumatizant și greu de înțeles.

Fapt pentru care, Vica Blochina spune că de atunci toată viața a fost marcată de sentimentul de umilință pe care l-a trăit în școala de dans.

”Pe mine m-a marcat cel mai mult negativ din copilărie modul dur în care am făcut școala de dans, într-adevăr atunci m-a marcat pentru că noi ca și copii am fost umiliți, nu aș dori niciunui copil să treacă prin ce am trecut noi”, a spus Vica Blochina, conform Spynews.

Pe lângă umilință, Vica Blochina spune că ea și ceilalți colegi ai săi erau bătuți, jigniți și mereu, la vreo greșeală, școși în față, judecați și arătați cu degetul.

Toate astea și-au pus amprenta într-un mod negativ asupra minții blondinei, spunând acum că cu greu rememorează acele momente, căci toate erau extrem de tensionate și foarte greu de gestionat de către un copil.

”Am fost jigniți, bătuți, profesoara ne punea în fața copiilor și ne jignea, ne vorbea urât, au fost foarte multe momente urâte”, a mai zis vedeta.