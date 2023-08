VIDEO| Dinu Maxer și noua iubită, atingeri senzuale în public! Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și au dat frâu liber sentimentelor, în timp ce erau filmați

In articol:

Dinu Maxer și-a găsit, în sfârșit, fericirea, după divorțul de mama copiilor săi. Dacă, după divorțul lor, Deea a intrat rapid într-o relație cu Robert Drilea, de care se declară foarte îndrăgostită, fostul ei soț a preferat să rămână discret cu privire la viața lui personală, până de curând, când a dezvăluit că iubește din nou.

Celebrul artist și colega lui de scenă, Magdalena Chihaia , au recunoscut, în urmă cu câteva zile, că formează un cuplu.

La puțin timp după ce Dinu și Magdalena și-au oficializat relația, mărturisind că sunt de ceva timp împreună, cei doi îndrăgostiți s-au afișat într-o ipostază extrem de tandră pe rețelele de socializare. Într-un filmuleț pe care artistul l-a postat pe pagina lui de Instagram, acesta apare extrem de apropiat de noua lui cucerire, în timp ce dansează, iar toate privire sunt ațintite asupra lor. Dinu Maxer și noua lui iubită nu s-au mai gândit la oamenii din jur și și-au dat frâu liber sentimentelor, îmbrățișându-se cu foc, în timp ce se mișcau senzual pe ritmurile unei piese cântate chiar de celebrul artist, care va fi lansată în curând.

Se pare că fostul soț al Deei Maxer a dat-o uitării pe fosta lui parteneră de viață, căci pare extrem de fericit în brațele Magdalenei Chihaia, femeia care l-a făcut să renunțe la burlăcie, după câteva luni de la divorț.

„Noi doi și-o ...bachata! Piesa este new bachata version a single-ului GOZA pe care il cant alaturi de @fabian_sanchez_dinamita (in curand clipul!)”, a scris Dinu Maxer la postarea de pe Instagram.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia și-au confirmat relația amoroasă

În urmă cu câteva zile, Dinu Maxer dezvăluia că și-a refăcut viața sentimentală alături de o brunetă misterioasă, căreia nu a vrut să-i spună numele în mod public. Totuși, dacă artistul a vrut să păstreze discreția, Magdalena Chihaia, noua lui parteneră de viață, a dat cărțile pe față și a confirmat faptul că ea și fostul soț al Deei Maxer formează un cuplu, însă a mărturisit că, momentan, ea și Dinu nu vor să vorbească prea mult despre legătura lor amoroasă.

„Da, suntem iubiți! Da, suntem împreună. Momentan nu dorim să vorbim despre acest lucru”, a declarat Magdalena Chihaia pentru Click.ro.