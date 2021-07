Visul lui Jador s-a îndeplinit! Artistul s-a mutat la casa lui: „Dacă vrei să ai o căsuță, trebuie să muncești”

Jador își vede visul îndeplinit. [Sursa foto: Facebook] 22:45, iul 8, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Unul dintre visele lui Jador tocmai s-a îndeplinit. Artistul și-a achiziționat de curând o locuință, pe care și-a dorit-o de multă vreme. Jador este cât se poate de fericit și a povestit cât de multă muncă este în spatele acestei realizări.

Cu multă ambiție și determinare, Jador a muncit pe brânci pentru a-și vedea visul cu ochii.

Casa pe care tocmai și-a achiziționat-o nu este orice fel de casă, ci un penthouse spațios, care ar valora 300.000 de euro.

Artistul este extrem de urmărit în mediul online și, de accea, sfaturile sale pot fi date ca exemplu fanilor săi. Jador le-a oferit umăritorilor lecții importante despre ce înseamnă perseverența și munca asiduă pentru atingerea obiectivelor.

“ Când făceam câte un gest frumos tata îmi spunea ”Să trăiești, să ai casă în București”, uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui. Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar .” a declarat Jador.

Jador nu se oprește aici

Mai mult, artistul a declarat că va munci din greu în continuare pentru un viitor cât mai bun.

Jador a recunoscut faptul că în spatele realizărilor sale stau nopți nedormite, în care a muncit din greu.

Tot el vrea să fie un exemplu pentru cei care îl apreciază. Cântărețul a încercat să le explice fanilor ce trebuie să facă pentru a-și îndeplini visele.

“Nu dorm nopți la rând, dacă vrei să ai o căsuță, dacă vrei să ai ce îți dorești, să ai mașină la poartă ce își dorești tu, dacă vrei să ai casa pe care ți-o dorești tu, trebuie să muncești, să alergi .” a mai spus artistul.