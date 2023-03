Visul pe care l-a avut fiica cea mare a lui Aurel Pădureanu, cu două zile înainte de parastasul Corneliei Catanga! Văduvul regretatei artiste este în stare de șoc: „Atâta am plâns”

In articol:

S-au împlinit 2 ani de când îndrăgita interpretă de muzică lăutărească, Cornelia Catanga, a părăsit această lume. Trecerea în neființă a acesteia a șocat întreaga lume a muzicii românești, dar cel mai mult au fost afectați cei din familia artistei care și acum îi duc dorul.

Recent, cel care i-a fost partener de viață pentru foarte mult timp, Aurel Pădureanu, a dezvăluit că fiica lui cea mare a visat-o pe cântăreață chiar cu două zile înainte de parastas.

Cum i-a apărut Cornelia Catanga fiicei sale în vis

Chiar dacă fizic nu mai poate să fie alături de cei pe care i-a iubit o viață întreagă, Cornelia Catanga le apare celor dragi în vise, la doi ani de când a trecut în neființă. Soțul regretatei artiste a povestit că fiica lui cea mare, Nicoleta, a visat-o pe iubita lui soție chiar cu două zile înainte de parastasul de doi ani al cântăreței.

Regina muzicii lăutărești, așa cum era supranumită Cornelia Catanga, era îmbrăcată foarte frumos, așa cum a obișnuit pe toată lumea, și s-a așezat la masă spunând că așteaptă mâncarea. Imediat cum Aurel Pădureanu a aflat despre acest vis, acesta nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns.

„Nicoleta, fata mea mai mare mi-a zis că a visat-o pe Cornelia înainte de sărbătoarea Buna Vestire, când am împărțit pomană pentru ea. Și, Cornelia era îmbrăcată foarte frumos și s-a așezat la o masă. Și fata mea a întrebat-o: «Ce faci, aici?» și Cornelia a spus: «Păi, aștept și eu!». Nicoleta nu a vrut să-mi spună inițial, de acest vis, pentru că atâta am plâns!”, a dezvăluit bărbatul, potrivit Viva .

Aurel Pădureanu, parastas pentru regretata sa soție

Aurel Pădureanu a făcut sâmbăta trecută, de Buna Vestire, parastasul de doi ani de la trecerea în neființă a celei ce cândva a fost regina muzicii lăutărești, Cornelia Catanga. Mai întâi, bărbatul a mers la biserică având câteva pachete, a ascultat slujba în memoria artistei și apoi a împărțit mâncare caldă la piață.

„M-am dus cu pachete și cu o colivă la biserică. Dar, am mai împărțit și prin piață, nu doar la biserică. Și m-am bucurat foarte mult că oamenii au mâncat cu poftă. Corneliei îi plăcea foarte mult peștele. Așa că, la biserică, am împărțit câteva pachete cu icre și pește. Pentru că de Buna Vestire s-a mâncat pește. Am cumpărat somon afumat, icre și fasole. Am luat pentru acestea chifle calde. Am mai împărțit la piață, pește cu usturoi și cu mămăliguță caldă, cum îi plăcea Corneliei. Dar mai întâi, am dat de pomană ciorbă de pește. Pentru că am cumpărat un crap mare de 12 kilograme și am dat cuiva să facă preparatele. Și a venit ginerele meu și a aranjat masa frumos, pentru toată lumea”, a mai declarat Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu și soția sa Cornelia Catanga [Sursa foto: Facebook]