Viviana Sposub, declarații cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața. Vedeta a fost la un pas de moarte

Pe Viviana Sposub a cunoscut-o toată lumea prin intermediul micilor ecrane și au văzut că este o fire energică și veselă. Puțini știu, însă, că tânăra a trecut prin clipe cumplite cu ani în urmă, în perioada adolescenței, când s-a răsturnat cu un ATV și a fost la un pas de moarte.

Viviana Sposub, mărturisiri cutremurătoare despre accidentul suferit în adolescență

Frumoasa șatenă recunoaște că nu a fost mereu atât de plină de viață și a avut și perioade în care simțea că a ajuns la capătul puterilor. Vedeta a povestit că nu va uita niciodată un eveniment din adolescență, care a făcut-o să rămână cu adevărate traume în toți acești ani. Viviana spune că cea mai înfricoșătoare situație prin care a trecut a fost atunci când a împlinit 18 ani și a plecat la munte cu gașca de prieteni.

Acolo, într-o plimbare cu ATV-ul, asistenta tv a suferit un grav accident, din care a reușit să scape cu viață: "A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine. După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară. Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări." , a declarat Viviana Sposub cu ceva vreme în urmă, pentru Viva.ro.

Viviana Sposub, despre dorința de a deveni mamă

Viviana Sposub a trăit în ultimul an o poveste de dragoste impresionantă cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, pe care l-a cunoscut în cadrul unei competiții tv. Recent, însă, lucrurile par să se fi răcit între ei, căci șatena a șters toate pozele cu bărbatul de pe rețelele de socializare, chiar dacă nu a anunțat în mod oficial despărțirea.

Cât despre dorința de a deveni mamă, Viviana spunea, acum ceva timp, că își dorește copii cât mai repede și vrea să aibă o familie numeroasă: "Mereu îmi închipuiam că pe la 22 de ani voi fi căsătorită și cu un copil. Uite că am ajuns la 23 de ani și situația stă cu totul altfel! Cu siguranță îmi doresc copii cât mai repede. Îmi doresc cinci copii. Dacă o să fiu mega bogată, o să fac cinci. Îmi doresc în continuare să devin mamă, dar am realizat că toate lucrurile în viață vin la momentul potrivit.", declara vedeta cu puțin timp în urmă, potrivit Ciao.ro.