Cântărețul Marius Ivancea, cunoscut ca What’s Up, a ajuns luni seara pe mâinile polițiștilor, după ce și-a bătut iubita. Alice, tânăra cu care are o relație de trei luni, a sunat la 112 și un echipaj a sosit la apartamentul ei. Artistul a fost arestat după scandalul violent,.

La percheziția corporală efectuată, polițiștii au găsit droguri asupra lui What’s Up, relatează G4media.

Prima reacție a fostei soții a lui What’s Up după ce artistul a fost arestat pentru că și-a bătut iubita

„Sunt șocată! Din fericire, nu sunt implicată. Noi nu am mai vorbit de mult timp, eu am aflat de la voi de ceea ce s-a întâmplat. Sunt uimită de cele auzite, nu pot să comentez prea multe, pentru că nu știu ce s-a întâmplat exact. Dar ce pot să vă spun este că sunt alături de Alice”, a declarat Simina, fosta soție a lui What’s Up, după ce a aflat că a fost arestat pentru că a bătut-o pe Alice.

sursa foto: Cancan