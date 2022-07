In articol:

Wimbledon 2022. Simona Halep s-a calificat în semifinalele de aseară, 7 iulie 2022, de la turneul de tenis.

Simona Halep a fost eliminată în semifinalele de la Wimbledon 2022

Din nefericire, a fost eliminată de către Elena Rybakina. Cum s-a simțit tenismena și ce a declarat după înfrângere.

Simona Halep a fost eliminată joi seară în semifinalele turneului de Elena Rybakina, o jucătoare pe locul 23 WTA, din Kazahstan. Meciul s-a terminat cu 3-6, 3-6, Rybakina învingând-o pe Halep cu un rever direct câștigător.

Parcursul româncei părea promițător, după ce o învinsese în sferturile de finală pe americanca Amanda Anisimova, în doar o oră și 13 minute. Simona a spus că nu a fost deloc în formă în meciul de aseară.



Simona Halep a fost eliminată de la Wimbledon 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/simonahalep/]

Simona Halep a încheiat meciul de semifinale cu 9 duble greșeli, iar Rybakina a acumulat 5 ași. Primul set a fost condus de jucătoarea din Kazahstan, cu 3-0, avantaj decisiv în cele din urmă.

Al doilea set a revenit Halep în forță, egalând 2-2, însă Rybakina a impus 6-3.

A fost a treia participare a româncei la Wimbledon, prima în 2014 și a doua în 2019, când a și câștigat marele campionat. Simona Halep pleacă de la Wimbledon 2022 cu un cec de 535.000 lire sterline.

Ce a declarat Simona Halep după eliminare

Simona Halep a fost o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului și a felicitat performanța adversarei sale în meciul din semifinalele de la Wimbledon 2022.

Tenismena a recunoscut că Rybakina a jucat mai bine decât ea.

"Nu am nicio explicație pentru că am servit atât de slab, dar se întâmplă. Am avut trei luni de schimbare a lucrurilor, așa că probabil că am nevoie de mai mult timp să le repar și să le păstrez în fiecare zi. Astăzi probabil am fost puțin obosită și nu a funcționat. Cu siguranță nivelul ei a fost foarte ridicat astăzi. Ea a jucat foarte bine. A fost foarte solidă, consecventă, nu a scăzut nivelul. Dar nu am făcut mare lucru să contracarez jocul ei. Cumva cred că i-am dat mingile perfecte să-și facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Dar, după cum am spus, tot meritul pentru ea. Ea a meritat să câștige astăzi prin felul în care a jucat", a declarat Halep la conferința de presă.

Dacă ar fi intrat în finala marelui turneu, Simona Halep ar fi câștigat suma de 1,2 milioane de euro, iar dacă ar fi devenit campioană la Wimbledon 2022, ar fi plecat acasă cu un cec de 2,3 milioane.



Cine joacă în finala de la Wimbledon 2022

Așadar, după victoria de aseară, Elena Rybakina s-a calificat în finala de la Wimbledon 2022, pe care o va jucata contra lui Ons Jabeur.

Ons Jabeur este o tenismenă de 27 din de ani din Tunisia care a avut multiple realizări în tenis până în prezent. Femeia a fost prima jucătoare arabă care a cucerit un titlu WTA în 2021, la Birmingham, prima care a ocupat un loc în topul celor 10 mondial, iar acum a ajuns până în etapa finală în turneul de Grang Slam.





surse: sport.hotnews.ro, sport.ro