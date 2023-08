Xonia, diagnosticată cu o boală care nu se vindecă! Artista face tot posibilul pentru a-și ține simptomele sub control: „Este o problemă cronică”

In articol:

Xonia s-a lansat în industria muzicală în urmă cu foarte mulți ani, iar activitatea sa a fost îndrăgită de o mulțime de oameni. Recent, ea a oferit un interviu, în care a mărturisit cu ce probleme de sănătate se confruntă și la ce trucuri a apelat pentru a ține afecțiunea sub control ca să prevină anumite complicații.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Xonia

În urmă cu puțin timp, vedeta a oferit un interviu, unde a vorbit despre problemele de sănătate și care este trucul cu care reușește să țină afecțiunea sub control. Se pare că Xonia suferă de anumite dereglări hormonale, iar pentru a preveni anumite complicații a apelat la antrenorul ei de fitness.

„M-am întors în țară și acum vrem să facem cea mai mare transformare, cu toate că acum avem niște dificultăți în plus față de data trecută. Eu am niște probleme de sănătate, am niște probleme hormonale, niște dereglări, dar norocul meu este antrenorul.

Sportul ajută foarte mult pentru orice om, mai ales când ai probleme de sănătate, ajută foarte mult pentru corp, sănătate și toate cele, dar cred că sportul va fi soluția pentru mine”, a mărturisit Xonia, în cadrul unei emisiuni televizate.

Cântăreața speră că se va vindeca de problemă

În cadrul aceluiași interviu, Xonia a precizat că este vorba despre o afecțiune imună. Chiar dacă medicii i-au spus că nu există vindecare, artista crede cu tărie că prin sport și un stil de viață sănătos va trece cu bine de această probleme pentru totdeauna. Bineînțeles că vedeta este hotărâtă să elimine și stresul din viața ei, fiind un plus în vindecarea problemelor de sănătate.

„Este o problemă autoimună, însă nu am dezvăluit exact care este diagnosticul meu până în prezent și încă mai țin pentru mine. Andrei (n.r.: antrenorul de fitness) știe despre ce este vorba. Cu toate că medicii spun că asta este o problemă cronică și nu este nicio vindecare, eu cred că da, prin sport, alimentație sănătoasă, stil de viață sănătos și, bineînțeles, cu mai puțin stres în viață”, a mai spus artista.