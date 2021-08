Zanni a ajuns la spital, după lunile petrecute în Dominicană la Survivor. Ce au descoperit medicii la analize

Zanni la medic [Sursa foto: Facebook] 12:06, aug 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

Zanni a fost cel mai iubit și susținut concurent de la Survivor România 2021, dat fiind și faptul că a câștigat marele premiu și și-a adjudecat trofeul sezonului doi al competiției fenomen de la Kanal D. Fostul faimos al emisiunii a petrecut luni bune în jungla dominicană, departe de persoanele dragi și de prietenii lui.

Zannidache a știut încă de la început că merge în jungla dominicană, la Survivor, pentru a câștiga concursul. Zis și făcut!

Prin multă răbdare, muncă, acesta a reușit să ajungă în Marea Finală și să câștige sezonul doi Survivor România 2021. În timpul competiției, acesta s-a confruntat și cu probleme, din cauza unor mușcături de păianjen. Chiar după ce a ajuns în România, Zanni le-a arătat internauților o mușcătură de păianjen, care i-a adus și o infecție în corp. După mult stres, lipsa mâncării și efort fizic, tânărul artist a avut nevoie și de recuperare. Așa că, a mers la medic, de unde a postat și două fotografii cu descrierea ”Recuperare”.

După timpul stat în Dominicană, după concertele pe care le-a avut după emisiune și toate emisiunile la care a fost prezent, Zanni a avut nevoie și de o mică pauză.

Zanni, noi detalii despre Elena Marin

După ce a făcut-o în nenumărate rânduri pe Elena Marin- falsă-, Zanni recunoaște că și el a purtat o mască atunci când venea vorba să vorbească cu faimoasa. ” Sunt momente in care vreau sa-mi ascund emotiile, sentimentele, gandurile, pentru ca nu e lume pregatita sa inteleaga exact orice gandesti. Nu toata lumea intelege, nu toata lumea digera. Doar pentru ca eu sunt mai explicit si mai aspru si mai sincer, s-ar putea sa fiu judecat. Sunt momente in care chiar ar trebui sa fiu si eu profesionist, sa ma mai abtin si poate-mi pun o masca ca-s ok, cand de fapt nu sunt ok. Erau momente in care o mai lasam la pace cu Elena, desi mie-mi venea sa vomit cand vorbea...pur si simplu, incercam sa nu reactionez si purtam o masca. Gen paream ca sunt ok, dar nu eram ok”, a spus Zannidache.