Zanni este câștigătorul Survivor România 2021. Prima reacție a Faimosului: „E foarte greu trofeul!”

Sezonul 2 Survivor România 2021 și-a desemnat câștigătorul. După șase lui de competiție. Zanni reușește să-și adjudece trofeul și marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Zanni câștigă Survivor România 2021

Zannidache, unul dintre veteranii din Dominicană, a câștigat competiția Survivor România 2021. Deși a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din sezonul 2, artistul s-a bucurat de susținerea publicului și a fost

favoritul acestora mai multe săptămâni la rând.

În Marea Finală a competiției, fanii acestuia l-au votat în număr copleșitor de mare și l-au făcut campionul Survivor România. Zanni va pleca acasă cu troful consursului, dar și cu premiul în valoare de 50.000 de euro.

„De emoții am transpirat. E greu trofeul, e cel mai greu trofeu. Mă simt foarte bine, trebuie să rescunosc că i-am simțit pe oameni foarte aproape. Am avut emoții, dar nu de frică, de bucurie. Cumva simțeam acest moment, dar nu știam cum să îmi arăt recunoștințța. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, nu că ați pierdut timp, ci că ați câștigat timp alături de mine”, a spus Zanni.

„Sunt foarte emoționat, am palpitații. Nu mă va împiedica nimic să mă exprim. Am vrut să îmi dau ultima suflare pe traseu. Am câștigat primul joc, am simțit că sunt greu de învins. După am intrat cu Andrei la al doilea joc, eram rupt, transpiram stând pe banca, acum că s-a terminat jocul pot să mă victimizez. Am la dureri de mă sparge. Piciorul drept este intact, dar stângul mă doare de mă sparge. Niciodată nu am spus că sunt accidentat, doctorul mi-a spus că o să am dureri mai mari dacă nu îl ascult.

Medicul mi-a dat tratament, dar nu am luat absolut nimic din ce mi-a dat pentru că am avut încredere că mă vindec singur. Mulți mi-au spus că am un corp dezordoat, dar corpul ăsta dezordonat a fost ordonat pe traseu. Mă bucur că l-am julit pe Marius, dar îl respect enorm. Sunt dezamăgit că nu am luat acel colan, dar amândoi sunt demni de ce s-a întâmplat pe traseu. Mă bucur că au venit toți să ne susțină, mă astepam că mulți să nu vină, credeam că orgoliul este prea mare, unii se cred prea vedete și nu vor veni, dar uite că a venit și Irisha”, a spus Zanni în consiliu, înainte să afle decizia publicului.

Cine este Zanni, câștigătorul Survivor România 2021

Povestea dramatică de viață a lui Zanni a ajuns rapid la inimile oamenilor de acasă. Protejatul lui Alex Velea a fost abandonat de părinți când era foarte mic și a crescut prin mai multe orfelinate. El povestea că din cauza comportamentului său era adesea dat afară din cămine. „ Eram cam nebun”, spunea el.

Dornic să evolueze, tânărul a luat viața în piept și a încercat mai multe meserii de-a lungul timpului. Zanni a câștigat primii bani făcând tatuaje, iar mai apoi lucrând ca frizer. „ Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe” , povestea Zanni într-un interviu despre modul în care a luat legătura cu Alex Velea.

Viața i-a zâmbit când celebrul artist i-a răspuns, iar de atunci Zanni s-a bucurat de susținerea necopndiționată a acestuia, dar și a iubitei sale, Antonia. De altfel, cei doi au luat legătura cu învingătorul Survivor România 2021 în repetate rânduri pe parcursul competiției, când ceilalți concurenți primeau mesaje de la familiile lor.