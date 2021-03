Actorul Marius Manole, mesaj dur la adresa președintelui Klaus Iohannis! "Am distrus asta..."

In articol:

Marius Manole este unul dintre cei mai apreciați actori din țara noastră. Joacă pe scena Teatrului Național București din anul 2002 și a reușit să se facă remarcat datorită calităţilor sale actoriceşti.

Extrem de sincer din fire, în cadrul unui interviu, artistul a spus că este extrem de deranjat de ceea ce se întâmplă la momentul actual în țara noastră.

Consideră că tot ceea ce este greșit acum în România este consecința faptului că educația a fost distrusă.

În continuare, actorul susține că își dorește o țară educată, iar dacă lucrurile ar fi așa, cu siguranță totul ar merge bine aici.

„ Eu cred că tot ce se întâmplă acum greșit în România este consecința faptului că am distrus educația. Și că am distrus asta, de aici încolo nici nu mai avem despre ce vorbi.

Eu mi-aș dori o Românie educată, vorba unui clasic în viață. Acest proiect văd că nu s-a dus nicăieri, a fost doar un enunț și atât. Dacă România ar fi educată, lucrurile ar sta bine.

Eu asta îmi doresc! O Românie în care oamenii să respecte ce au de făcut, fiecare să-și știe meseria, noi să respectăm aleșii noștri, aleșii noștri să ne respecte pe noi și să fie în slujba noastră ”, a declarat Marius Manole, în cadrul unei emisiuni.

Marius Manole, declarații despre problemele cu alcoolul

În cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, Marius Manole a răspuns la una dintre cele mai așteptate întrebări: ”Aveți probleme cu alcoolul?”.

”Nu. Nu mai am deloc probleme deloc cu alcoolul. Poate a fost o perioadă când am exagerat cu asta, pentru că mi se părea că umple un gol după spectacol, a fost o perioadă de vreo 10 ani în care eram așa la limită...Dar, acum nu mai am nicio problemă cu alcoolul, din fericire. Chiar n-am!”, a spus invitatul lui Denise Rifai.