Adela Popescu și Radu Vâlcan, cheltuială de zeci de mii de euro înainte de venirea pe lume a celui de-al treilea copil

Adela Popescu se află pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în foarte puțin timp va deveni mamă pentru a treaia oară. Astfel, ea și soțul ei, Radu Vâlcan, pun la punct ultimele detalii pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

Iar o familia mare însemnă cheltuieli mai mari. Iată ce au cumpărat cei doi pentru a se asigura că totul este perfect pentru ei și cei trei copii.

În ce au investit Adela Popescu și Radu Vâlcan

Blondina a făcut o mărturisire în mediul online. Adela Popescu le-a dezvăluit internauților că odată cu venirea pe lume a celui de-al treila copil trebuie să mărească și spațiul. Astfel că au avut nevoie de un loc în plus și în mașină, așa că au trebuit să achiziționeze un nou autoturism care să le faciliteze spațiul de care aveau nevoie.

„Inca de cand l-am nascut pe Alexandru, Radu a considerat necesar sa investim intr-o masina mare. Siguranta, spatiu, etc. Doar ca, cea pe care si-o dorea el, era un fel de...duba. Desigur, nici nu am avut rabdare sa imi explice de ce si cum, ce motorizare, ce model. Raspunsul meu a fost simplu: masina asta e buna, poate, cand ai TREI copii. Atat. Cea pe care o avem acum e perfecta. A trecut timpul, ma rog, nu prea mult, si l-am nascut si pe Andrei.

- Vezi, iubita, ce chircita stai in spate. Daca mai vine si mamaie cu noi, chiar nu ne descurcam cu masina asta. "Masina asta" fiind un SUV chiar foarte spatios.

- Nu vrei sa luam Van-ul ala frumos, sapte locuri, confort, masuta, chestii.

- Scumpe, masina aia e buna, poate, cand ai TREI copii, altfel... exclus!

Vedeti voi, dupa ce am ramas insarcinata cu ai TREILEA copil am cumparat masina visurilor lui Radu inainte de morfologia de trimestrul doi.

Am fost de acord, cu conditia sa punem o bancuta in fata casei, bancuta care, lui, i se parea COMPLET inutila. Troc se cheamă, că să știți.:)

Se ridica, acum, intrebarea: pe al TREILEA si l-a dorit atat de mult, doar ca sa fie sigur ca luam... duba? :) Ei, bine, dragilor, raspunsul la aceasta intrebare nu il vom afla, poate, niciodata” a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu a angajat o bună pentru cel de-al treilea copil

Ea și Radu Vâlcan au luat decizia de a apela la ajutor specializat pentru cel de-al treilea copil. Astfel, cei doi au angajat o bună pentru mezinul familiei, care se va naște în doar câteva săptămâni.

„ Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică ”, a dezvăluit Adela Popescu, într-o emisiune TV, în urmă cu ceva timp.