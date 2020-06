Emil, tatăl surorilor Gabor, a murit acum două zile, fiind înmormântat azi în cimitirul din Bacău, lângă fosta lui soție, a cărei dispariție a șocat opinia publică acum 7 ani. Pe 22 august 2013, mama Monicai Gabor murea intr-un tragic accident petrecut in fata pesterii Polovragi, cand o bucata de stanca rostogolita de pe versant i-a cazut Veronicai Bulai direct in cap, omorand-o. Distruse de pierderea suferita, Monica, Ramona si Alina, fetele Veronicai, au avut grija ca locul de veci al mamei lor sa fie unul deosebit, inmormantarea in sine fiind un adevarat eveniment in Bacau.

Citeste si: Irinel Columbeanu are datorii de 3 milioane euro la bancă! ”Columbeanitul” - pariul pierdut de fostul milionar

Citeste si: Tatăl Monicăi Gabor e în pragul disperării! Grav bolnav, Emil Gabor a fost executat silit pentru că nu și-a plătit datoriile de 9.000 euro EXCLUSIV

Emil a fost îngropat azi lângă Veronica, în locul de veci al familiei îngrijit mai ales de Alina, singura fată a soților Gabor care a participat la înmormântare. De altfel, în lipsa Monicăi și a Ramonei, Alina a fost cea care s-a ocupat și de pomenile făcute pentru mama lor, plătind oameni la cimitir pentru a asigura curățenia permanentă a locului de veci.