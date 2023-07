Alina Marymar, alături de Dana Roba în lupta cu soțul violent. Ce mesaj i-a transmis iubita lui Tzancă Uraganu: ”Ești cea mai puternică”

In articol:

Dana Roba a fost la un pas de moarte, după ce soțul a supus-o unor traume greu de descris în cuvinte. Make-up artistul a fost lovită de mai multe ori cu ciocanul în cap, dar și la nivelul corpului, ceea ce a făcut-o să ajungă în comă.

Ulterior, a trecut prin mai multe operații chirurgicale, mai are și altele de suportat, urmând și o perioadă recuperatorie grea, dar spune că nimic nu o bucură mai mult decât faptul că este iar aproape de

fetele sale.

Alina Marymar, alături de Dana Roba în lupta cu soțul violent [Sursa foto: Captura video]

Alina Marymar, de partea Danei Roba

Însă, în toată această luptă, Dana Roba are nevoie de sprijin financiar, dar și moral. Astfel că, doamnele și domnișoarele pe care le-a machiat de-a lungul timpului, oameni necunoscuți din online, dar și vedetele îi sunt acum alături brunetei.

Printre personajele mondene care o susțin pe Dana Roba se numără și iubita lui Tzancă Uraganu. Recent, în mediul online, Alina Marymar a avut un mesaj public de transmis Danei Roba.

Pe lângă faptul că cele două împart aceeași meserie, cea de make-up artist, acum cea care urmează să-l facă tată pe Tzancă a empatizat cu situația Danei.

Astfel că, a ținut să o asigure de toată susținerea și iubirea ei, dar și să îi reamintească cât de puternică este, învingând, când nimeni nu credea, moartea pe care soțul i-a adus-o în cale.

„Te iubesc! Ești cea mai puternică femeie pentru fetițele tale! Cea mai frumoasă ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️”, a scris iubita lui Tzancă Uraganu, pe contul de Instagram.

De altfel, Alina Marymar nu este singură vedetă care și-a arătat sprijinul față de Dana Roba. Carmen de la Sălciua, clienta fidelă a Danei, Tzancă Uraganu, Culiță Sterp, dar și Georgiana Lobonț sunt câteva dintre celebritățile de la noi care i-au dat curaj make-up artistului și care și-au rugat fanii să o ajute cu ce pot și cât pot pentru a se reface complet.

„Să o ajutăm pe Dana să se facă bine și să își poată crește cele două fetițe”, a scris Georgiana Lobonț pe pagina sa personală de Instagram.

„Haideţi să fim alături de ea, donați fiecare cât puteţi! Pe mine unul, sincer m-a impresionat foarte tare cazul ei. Și acum nici nu mai poate să muncească pentru că nu poate să-și folosească mâinile și are problemele pe care le are, plus două fetițe de crescut. Fac apel la toți colegii mei, nu sărăcim cu câteva sute sau mii de lei de fiecare acolo, renunțăm la o masă în oraș și ne facem datoria în faţa lui Dumnezeu și o ajutăm pe femeia asta, dar de fapt ne ajutăm pe noi, pentru că atunci când dai, ție îți dai. Dumnezeu să aibă grijă de tine Dana și de fetiţele tale! Ai incredere în Dumnezeu și în tine, că o sa fie totul bine, esti o mare luptătoare!”, este și mesajul lui Culiță.