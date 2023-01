Alina Pușcaș a vorbit despre retragerea din televiziune: „Sunt realistă și atât”. Care a fost cel mai greu moment din cariera sa?

In articol:

Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute prezentatoare TV din țara noastră. Fiecare emisiune prezentată de ea este foarte urmărită de către oameni, iar aceasta reușește să strălucească de fiecare dată.

Vedeta a cucerit publicul grație frumuseții și carismei sale.

Alina Pușcaș, despre retragerea din televiziune

Alina Pușcaș a vorbit într-un interviu pentru Ego.ro despre cel mai greu moment din cariera sa. Prezentatoarea TV are foarte muți ani de carieră în spate și a mărturisit că nu a avut parte de un astfel de moment, dar știe că asta se va întâmpla atunci când se va retrage din televiziune.

„Nu cred că am avut încă un moment greu în cariera mea, încă sunt bine, încă sunt în ascensiune, în schimbări. Probabil că cel mai greu moment al meu va fi când o să trebuiască să renunț de bunăvoie, să îmi dau seama că trebuie să mă retrag ca să nu devină situația penibilă. Sunt doar realistă că o să vină și acel moment, așa cum o să vină și momentul ca orice proiect frumos să se închidă la un moment dat. Sunt realistă și atât, nu aștept momentul”, a declarat prezentatoarea TV.

Ce spune vedeta despre un al patrulea copil

Vedeta este o mama fericită. Aceasta se bucură în fiecare zi de cele trei minuni pe care Dumnezeu i le-a dăruit, băiatul său cel mare, Alexandru, și cele două fete, Melissa Antonia și Iris. Alina a dezvăluit că nu și-ar mai ori un al patrulea copil, trei fiind de ajuns.

„Nu o să se mai întâmple! Gata, nu se mai poate! I-am zis lui Mihai că dacă mai vrea, nu știu, vedem, poate vreo mamă purtătoare prin vreo altă țară. Cumva încerc să îl fac să înțeleagă că cifra 3 e un triunghi închis bine. Cred că cifra 3 este perfectă și ne împărțim bine acum. S-ar putea cu al patrulea copil să nu mai avem timp chiar deloc de altceva”, a mai adăugat aceasta.

Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital

În urmă cu o lună, prezentatoarea TV a mers de urgență la spital, deoarece în timp ce se afla la filmările pentru show-ul pe care îl prezintă a început să acuze dureri la nivelul șoldului, iar ulterior a avut parte de episoade severe de febră.

„Nu prea am avut putere până acum. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt conectată la perfuzii. Azi, pentru prima oară mă simt mai bine. Simt că trebuie să vă dau câteva detalii. Nu a fost vorba de nicio răceală, gripă sau covid. Toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala Te cunosc de undeva! când am simțit în șold ca un junghi care spre seară a început să se extindă. Am crezut că e vorba despre o chestie musculară. Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc. Joi am avut febră 41 cu 7. Nu mai răspunde organismul la tratamentul clasic pe care îl foloseam când facem febră”, a spus Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.