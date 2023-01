"Am chemat Salvarea, m-au luat de acolo" Motivul pentru care Jador a fost transportat de urgență la spital, în timpul unui eveniment. Artistul a fost la un pas de leșin

In articol:

Jador a ajuns la epuizare, în noaptea dintre ani. Oboseala acumulată și numărul mare de evenimente și-au spus cuvântul în cazul artistului, care a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor pentru a se pune pe picioare.

Motivul pentru care Jador a ajuns pe mâinile medicilor, în noaptea dintre ani: "Am avut o stare de leșin, am chemat Salvarea"

Problemele de sănătate nu-i dau pace lui Jador, nici la început de 2023. Artistul s-a fotografiat în prima zi din Noul An pe patul de spital, iar fanii s-au îngrijorat. Din fericire, cântărețul a fost externat, dar recunoaște că nu s-a simțit deloc bine înainte de a ajunge pe mâinile medicilor.

Din cauza nopților pierdute și a oboselii Jador a ajuns să fie extenuat, așa că a decis să sune la Ambulanță chiar în timpul unui eveniment, după ce a acuzat stări de leșin: "Nopțile nedormite, mâncarea, porcul. Atâtea drumuri își spun cuvântul. Am avut prea multe cântări în seara aia și de la un drum la altul m-au obosit, m-au pus la pământ. Cinci (n.r. cântări). Sute de kilometri și ore în șir de cântat.(...) imediat ce am terminat m-am pus jos să mănânc, n-am mai putut să mănânc și a avut o stare de leșin. Am chemat Salvarea, a venit, m-a luat de acolo, de la eveniment. Am plecat la spital, am stat vreo 5 ore, m-au ținut medicii sub supraveghere și apoi mi-au dat drumul.", a povestit Jador, potrivit antenastars.ro.

Jador a primit indicații precise din partea medicilor

Chiar dacă medicii au decis să-l externeze după cinci ore de spitalizare, Jador nu va trebui să facă excese în următoarea perioadă. Artistul a dezvăluit că specialiștii i-au recomandat să se odihnească și să urmeze un regim echilibrat: "Mi-au recomandat odihnă și mi-au dat un regim, pastile. Sunt ok, sunt ok. Cum s-o las mai ușor? Nu am cum s-o las mai ușor niciodată, abia acum începe anul. Probabil corpul meu, nemaifiind obișnuit cu carnea, a reacționat în conformitate. O să mănânc și carne, dar mai puțină.", a mai povestit Jador, pentru sursa citată.

