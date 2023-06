„Am luat foc” Cine este bărbatul care i-a făcut plângere lui Babi Minune? Cântărețul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost reținut

In articol:

Babi Minune și-a șocat toți fanii atunci când s-a aflat că a fost reținut pentru 24 de ore. Artistul a fost acuzat că a lovit și jefuit un tânăr, pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei, lăsându-l fără telefon. Cântărețul de manele, care se află acum sub control judiciar, a dezvăluit cine este bărbatul care i-a făcut plângere la poliție și care este adevăratul motiv pentru care cei doi s-au certat în plină stradă.

Babi Minune a povestit că tânărul pe care l-a agresat în urmă cu două săptămâni era, de fapt, un fost prieten, iar cei doi locuiesc în aceeași clădire. Potrivit cântărețului de manele, tânărul a atentat la iubita sa și i-a trimis câteva mesaje, iar Babi Minune a luat foc din cauza geloziei. Artistul a declarat că nu a vrut să îi fure telefonul acestuia, ci și-a dorit doar să îi arate mesajele dintre tânăr și iubita manelistului, pentru a-i dovedi că are dreptate.

„A fost o prostie felul în care s-au interpretat lucrurile. Îmi permit să-mi fac un magazin de telefoane, nu aveam de ce să îi fur telefonul. Nu ar trebui să se interpreteze ca tâlhărie, a fost vorba despre o nelămurire. Băiatul pe care l-ați văzut în imagini mi-a fost prieten, stă cu mine pe scară, sora mea are mutație la el. A fost vorba despre gelozie! El i-a scris partenerei mele, eu când am văzut mesajul, am luat foc. L-am lovit cu cotul din cauza mesajului pe care l-am văzut. Cred că toți am fi luat-o razna dacă un prieten s-ar dat la iubitele noastre. Nu am vrut să fug cu telefonul lui, el nu era atent la discuție și mă mințea în continuare, am vrut să mă asigur, să văd cu ochii mei. Am văzut mesajul și de aceea l-am lovit”, a declarat Babi Minune pentru Spynews.ro.

Babi Minune [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Babi Minune despre perioada petrecută în arest

Celebrul cântăreț a povestit că cele 24 de ore petrecute în arest au fost foarte grele pentru el. Babi Minune a declarat că nu a mai mers niciodată la poliție și nu credea vreodată că va ajunge în spatele gratiilor. De asemenea, artistul s-a bucurat că nu i s-a întâmplat nimic grav din punct de vedere al sănătății.

„Eu sunt artist, nu sunt bătăuși! Nu am apărut în viața mea la poliție, mai ales într-un Parchet. Când am ajuns acolo, nu știam ce se întâmplă cu mine. În cele 24 de ore petrecute în arest mi s-a luat aerul, aveam ocazia să mi se întâmple, Doamne Ferește și altele mai mari. Nu am fost niciodată pus în postura aceasta și nu am crezut vreodată că se va ajunge în acest hal. Dacă era adevărat că l-am tâlhărit, eram arestat preventiv, după ce am fost reținut”, a mai spus Babi Minune.