„Am zis DA!” Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au devenit soț și soție! Primele declarații ale actriței, după cununia civilă „O zi frumoasă”

In articol:

Zi plină de bucurie și de emoții pentru Ioana Ginghină! Actrița și Cristi Pitulice au spus astăzi „DA!” în fața ofițerului stării civile. La puțin timp după fericitul eveniment, vedeta a făcut și primele declarații în calitate de femeie căsătorită.

Ioana Ginghină s-a căsătorit

Deși a trecut prin două divorțuri, Ioana Ginghină nu a spus niciodată „Nu” iubirii. Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, bărbatul care a readus fericirea în viața ei. Astăzi, cei doi au mers în fața ofițerului stării civile și, plini de iubire și de încredere, au spus marele „DA”.

În urmă cu puțin timp, Ioana Ginghină mărturisea că nu își dorește să se streseze prea mult pentru nuntă și vrea să se bucure pe deplin de această zi. Ei bine, timpul a trecut rapid, iar azi, actrița și partenerul ei s-au căsătorit, organizând cununia civilă, dar și petrecerea de nuntă, chiar în curtea casei lor, acolo unde vor sărbători alături de rude, dar și de cei mai apropiați prieteni.

La puțin timp după momentul important, Ioana Ginghină a postat un filmuleț pe pagina ei de Instagram, acolo unde le-a povestit fanilor ei că a spus „DA”.

Mai mult, vedeta le-a și arătat urmăritorilor săi cum s-a aranjat pentru evenimentul fericit. Ioana a optat pentru o rochie de mireasă lejeră, simplă, albă și lungă până în pământ. Mai mult, a ales să poarte pe cap o coroniță colorată, din flori.

„Momentul important a fost! S-a consumat! Domnul a zis da, eu am zis da!(…) Arată divin totul! Cald domnule, cald! Am pus și eu nunta la final de Septembrie să fie răcorică, dar nu știu, cu încălzirea globală, cu norocul după suflet, cum zice lumea. Am prins o zi frumoasă de vară în septembrie! Cam așa arăt”, le-a povestit Ioana Ginghină urmăritorilor ei din mediul online.

Ioana Ginghină s-a căsătorit [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Ioana Ginghină înainte de nuntă?

Deși spunea că nu se stresează pentru ziua nunții și povestea că își dorește un eveniment cât mai simplu și restrâns, în urmă cu doar câteva zile, Ioana Ginghină a recunoscut că are emoții. Înainte de nuntă, vedeta mărturisea că a organizat câteva surprize pentru evenimentul important, printre care și un moment foarte special foarte special, despre care nu știa dacă va ieși așa cum a visat ea.

„Noi am plecat de la un lucru foarte mic și apoi am tot adăugat chestii așa că am emoții dacă vor veni la timp toate cele, dacă vor fi gata la ora unu când începe toată treaba. Dacă găsește ofițerul stării civile adresa de la noi din curte. Nepoțelele mele și finuțele mele trebuie să vină înainte cu petale de flori, este un moment artistic și nici asta nu știm cum va decurge pentru că ele au trei ani, dacă vor duce momentul până la capăt sau nu. Cumva am emoții, dar sunt niște emoții drăguțe care și dacă se întâmple să nu se desfășoare lucrurile după cum le-am gândit, tot o să fie frumos. Suntem patruzeci de oameni, doar apropiați adică nu are cine și de ce să se supere, deci e de bine. Dacă acum două luni ziceam că nu am emoții, acum uite că am și eu mici emoții", a povestit actrița, pentru WOWbiz.ro.