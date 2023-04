Ana Morodan a vorbit public pentru prima dată, după incidentul cu poliția! Printre lacrimi, ”Contesa Digitală” a spus tot ce avea pe suflet: „Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanțe”

In articol:

În luna martie a acestui an, Ana Morodan a intrat în vizorul oamenilor legii, după ce a fost oprită de polițiști în trafic, conducând sub influența substanțelor interzise și a alcoolului, fiind lăsată ulterior fără permisul de conducere, dar fiind nevoită să facă față și celor ce au judecata-o pentru faptele sale.

Acum, la o lună de la incident, ”Contesa Digitală” și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit despre perioada pe care o traversează, fiind vizibil afectată. Blondina spune că este convinsă că nu este prima persoană care a făcut asta, însă este de părere că faptul că este persoana publică, a făcut ca judecata celor din jur să fie mult mai aspră.

Citește și: Ce se întâmplă acum cu Ana Morodan, după ce a fost prinsă la volan sub influența acoolului și a stupefiantelor?! Decizia la care nimeni nu se aștepta: „Până ma fac bine”

Cu toate acestea, însă, blondina a spus că își asumă și este conștientă de faptul că a greșit.

Citeste si: Ce contribuție a avut Șerban Huidu în cariera lui Mihai Mărgineanu: „Șerban și ceilalți prieteni ai mei au avut un aport maxim”. Artistul a recunoscut totul în fața lui Denise Rifai- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari- stirileprotv.ro

”Când clachezi și ești persoană publică ți-o iei public de la toată lumea. Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanțe, dar sunt o persoană publică care a făcut asta. Când ești persoană publică, îți asumi și gloria, și îți asumi și căderea sau oprobiul public.(...) Ce să mai zic: "nu am făcut asta, nu am vrut, îmi pare rău". Nu cred că mai contează pentru nimeni, pentru că oamenii sunt foarte furioşi şi au nevoie de cineva în care să dea. Şi când se crează o situaţie de genul acesta, mai ales când eu am greşit, cred că e ok, e în regulă ”, a spus Ana Morodan, conform Spynews.ro.

Ana Morodan a inițiat o campanie pentru urmăritorii ei

Pentru că a trecut printr-o perioadă grea și a avut mai mult timp de gândire, Ana Morodan vrea să vină în ajutorul urmăritorilor ei, așa că a inițiat o campanie pe rețelele de socializare, intitulată ”DauUnWall”, care își propune să ofere o șansă celor ce doresc să apară public cu poveștile lor, cu proiectele lor sau afacerile la început de drum.

Citește și: Adrian Teleșpan a vorbit despre situația Anei Morodan, deși nu au mai păstrat legătura! Ce spune despre cea care i-a fost cea mai bună prietenă: „Are probleme”

Citeste si: „Ferească Dumnezeu. Păziți-vă de așa ceva.” Oana Roman, mesaj dur pentru Cezar Ionașcu, bărbatul care antrenează masculi alfa- kfetele.ro

Citeste si: La mulți ani de Sf. Gheorghe 2023. Mesaje, urări și felicitări frumoase „Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cu cine locuiește acum Deea Maxer? La doar câteva săptămâni de la divorț, vedeta nu mai sta singură cu copiii- radioimpuls.ro

”Știu că printre voi sunt oameni care au afaceri, visuri și construcții de mărci personale, comerciale sau proiecte sociale și de fapte bune. Vă dau wallul meu, pe rând, să vă comunicați aici mesajele și poate că așa, sunt de ajutor să accelerați un pic, ce aveți de construit. Trimiteți-mi pe DM sau pe mail ce vreți și cum vreți să promovați și va dăruiesc prezența pe wall-urile mele de social media. Astfel, aflăm toți despre ce lucruri faine vreți să faceți”, a scris Ana Morodan, pe rețelele de socializare.

Ana Morodan [Sursa foto: Instagram]