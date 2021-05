Ana Porgras, prima reacție după ce Zanni a ieșit favorit și l-a nominalizat pe Cucu

In articol:

Cu toate că a fost eliminată din competiția Survivor România, Ana Porgras îl susține pe Zanni necondiționat și își dorește ca prietenul ei să câștige marele premiu. Aseară, Faimosul a fost votat favoritul săptămânii și, astfel, l-a nominalizat pe Cucu.

Zanni: Am palpitații de fiecare dată când se spune favoritul. Mulțumesc foarte mult celor de acasă care mă susțin, mulțumesc că mă urmăriți. Devine din ce în ce mai greu să votez pe cineva. Empatizez cu toată lumea. Fără oamenii de acasă nu ești ceea ce ești aici, puteam să fiu eliminat și eu. Mă simt vizat și eu, ca și colegii mei.

Citeste si: Adevărul despre eliminarea lui Cucu de la Survivor România. Primele declarații ale Faimosului: "Zanni mi-a spus înainte cu o seară..."

Sunt mai multe criterii pentru care trebuie să votez azi. Simt că am greșit mult, simt că am vrut să dau un exemplu bun și nu mi-a ieșit. E o competiție care pe care, cine nu mai poate cedează. Dacă ar fi să fiu corect, ar trebui să-l votez pe Cucu, dacă ar trebui social, ar trebui să-l votez pe Ștefan. Cu Ștefan am avut niște conflicte, care dacă nu înțelegeam prea multe, nu aș fi închis conflictul. Cu Cucu am avut niște discuții care m-au încărcat de energie. E un băiat simpatic. Amândoi au fost asumați, sinceri și toate conflictele nu au fost cu intenție rea, ci de frică că au vrut să rămână în continuare. Am să votez așa cum consideră toată echipa că este corect. Votul meu merge la Cucu. Sper să nu se supere pe mine. Știu ce înseamnă să vrei să rămâi și să te dea cineva afară. Îmi pare foarte rău că-l votez pe el.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

De când a părăsit competiția, fosta gimnastă urmărește fiecare ediția de la Survivor România și se bucură odată cu Zanni pentru reușite. Tot aseară, Ana Porgas l-a felicitat pe fostul ei coleg de echipă pentru faptul că a ieșit favoritul săptămânii.

Mai exact, a postat o imagine cu Zanni din timpul Consiliului, la care a adăugat trei inimioare, dar și mesajul: "Bine Zannidache!"

Mesaj de susținere pentru Zanni[Sursa foto: Instagram]

Cucu, eliminat de la Survivor România

Cucu a părăsit Survivor România, cu ochii în lacrimi. Fostul concurent și-a luat rămas bun de la toți colegii de echipă.

Citeste si: Survivor 23 mai 2021: Ei au câștigat jocul de comunicare. Ce surpriză îi așteaptă pe învingători

Cucu eliminat de la Survivor[Sursa foto: Instagram]

Cucu: Mă bucur că am stat cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șasnse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut. Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc. Mi-am întrecut limitele. Am reușit să stau timp de o lună ca un boschetar, toți suntem boschetari că stăm în cocioabe. Mă bucur că vor merge la hotel. O să-i susțin pe toți. Îi iubesc pe toți. Cel mai bun să câștige!