Anamaria Prodan a izbucnit în lacrimi la lansarea propriului parfum. A încercat să fie puternică, dar nu a rezistat: „Este un semn”

La scurt timp după ce a publicat prima ei carte, Anamaria Prodan a făcut încă un pas în domeniul afacerilor. Celebra impresară și-a lansat, de data aceasta, propriul parfum, în cadrul unui eveniment organizat până la cel mai mic detaliu.

Deși vedeta a fost întreaga seară cu zâmbetul pe buze, la un moment dat nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi.

Motivul pentru care Anamaria Prodan nu și-a putut stăpâni lacrimile

Anamaria Prodan a radiat de fericire, după ce și-a lansat primul ei parfum în cadrul unui eveniment grandios, alături de apropiați. Zâmbetul i-a fost umbrit, însă, la un moment dat, când maestrul Nicolae Voiculeț a început să cânte la nai.

Impresara s-a emoționat până la lacrimi, căci și-a adus aminte de mama ei, Ionela Prodan: "Au cântat împreună și de asta mi-au dat lacrimile astăzi, când mi-am adus aminte că exact acum câteva zile mi-a trimis o bucățică dintr-un filmuleț unde ei doi repetau! Și probabil că ăsta este un semn, așa că acest album cu marele Voiculeț și mama mea trebuie să apară!",

a declarat Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu pentru "Teo Show".

Anamaria Prodan, planuri mari după divorț

Anamariei Prodan nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Impresara a mărturisit că există cineva în viața ei, care a făcut-o să zâmbească din nou. Cu toate acestea, vedeta așteaptă să fie o femeie liberă și în acte, pentru a oficializa noua relație: "Așa mă și simt: mai bine ca niciodată! Sunt foarte bine pe plan sentimental. Cred că viața asta de multe ori te îngenunchează să vadă cât ești de puternic, iar eu sunt un om chiar foarte puternic. Tocmai pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că a luat ce nu era bun în viața mea și va aduce ceva nou. Nu am spus nimic (n.r despre iubit).

Sunt încă măritată, când voi termina divorțul, atunci voi anunța. Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc, eu nu stau niciodată singură. Nu se cade să dau detalii despre cum ne-am cunoscut. Chiar dacă au trecut doi ani, mie mi se pare normal să termin ce am început, așa am făcut în viață. Am terminat ceva, am mers mai departe, altfel nu are niciun sens.", a declarat Anamaria Prodan, pentru viva.ro.