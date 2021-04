Anda Cheche Arsintioaia, criticată de Andra la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta s-a remarcat şi la X Factor România

In articol:

Anda Cheche Arsintioaia, criticată de Andra la Românii au Talent, sezonul 11.

Concurenta este o împătimită a concursurilor muzicale.

Anda Cheche Arsintioaia a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să cânte, însă nu se aştepta ca Andra, una dintre cele mai blânde jurate să o critice pentru piesa aleasă.

Andra la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Andra Măruţă i-a spus concurentei că nu este pregătită să abordeze piese atât de grele, dar că are o voce frumnoasă şi cu exerciţiu va reuşi să cânte şi astfel de piese.

"Anda, ai o voce foarte frumoasă, dar cred că nu este pregătită să cânte genul ăsta atât de greu. Adică mi se pare că mai e puţin de exersat ca să poţi cânta în stilul ăsta. Important e că ai cu ce şi că vei ajunge acolo. Doar că din punctul meu de vedere, trebuie să urci treaptă cu treaptă ca să fii acolo", a spus Andra.

"Din punctul meu de vedere eşti pe drum. Fată, deci eşti bine, din partea mea eşti pe DA, aşezată", a spus Florin Călinescu.

Anda Cheche Arsintioaia la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Deşi Andra a criticat-o pe Anda Cheche Arsintioaia, cu toate acestea i-a apreciat talentul muzical şi i-a oferit un vot pozitiv care a trimis-o pe concurentă în etapa următoare cu patru de "DA".

"Anda, atunci când dai un sfat sau dacă spui că se poate mai bine nu înseamnă că nu apreciezi ce are acel om bun. Aşa că ai un DA de la mine pentru că eu apreciez ce ai tu deja bun. Îţi doresc să fii din ce în ce mai bună", a completat Andra.

Anda Cheche Arsintioaia la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Cine este Anda Cheche Arsintioaia de la Românii au Talent, sezonul 11

Anda Cheche Arsintioaia are 17 ani şi locuieşte în Bucureşti. Tânăra şi-a descoperit pasiunea pentru cântat încă de la vârsta de şase ani.

Anda Cheche Arsintioaia a povestit la Românii au Talent, sezonul 11, că este adoptată, însă nu îi vede pe părinţii săi ca pe nişte părinţi adoptivi şi le este recunoascătoare pentru tot ce i-au oferit de-a-lungul timpului.

"Mă numesc Anda Ioana Cheche Arsintioaia, am 17 ani şi sunt din Bucureşti. Cânt de la vârsta de şase ani. Era nunta verişoarei mele şi naşul meu fiind lăutar, a cântat "Ploaia" de la Cargo şi eu l-am întrebat pe tata dacă pot să cânt şi eu şi am cântat şi toată lumea a rămas mască şi aşa am început să cânt.

Mama când era mică a cântat la chitară, tata este contabil. Tata nu are niciun talent muzical, dar mă susţine foarte mult. La un moment dat şi-a dat demisia de la muncă ca să poată să meargă cu mine la canto, concursuri, festivaluri, repetiţii, tot şi eu îl consider pe tata, micul meu manager.

Familia pentru mine e cel mai important lucru. Fără ei nu aş fi putut să fac nimic, mai ales că sunt adoptată şi le mulţumesc pentru că mi-au dat o şansă. Puteam să ajung mult mai rău, cine ştie pe unde şi că mă iubesc şi mă susţin şi nu mi-a lipsit nimic niciodată. Nu pot să le spun că sunt părinţii mei adoptivi. Sunt părinţii mei şi punct", a spus Anda.

Anda Cheche Arsintioaia la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Anda Cheche Arsintioaia a participat la X Factor sezonul 8

Anda Cheche Arsintioaia a partipat la X Factor România, sezonul 8, pe când avea 14 ani. Concurenta a mers în concurs până în etapa de Bootcamp şi a făcut parte din echipa de fete a lui Ștefan Bănică.