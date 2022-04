In articol:

Aris Arhire, copilul talentat de la Românii au Talent, sezonul 12. Vezi care este talentul special al concurentului de la Românii au Talent 2022.

Aris Arhire, copilul talentat de la Românii au Talent, sezonul 12

Aris Arhire de la Românii au Talent, sezonul 12, are 11 ani și vine din Buzău. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a venit în emisiune ca să cânte la vioară.

Deși are probleme cu vedere, acest lucru nu l-a împiedicat pe talentatul concurent de la Românii au Talent, sezonul 12, să învețe să cânte la vioară.

Aris Arhire la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Aris Arhire și am 11 ani. Când o să fiu mare o să fie cel mai bun violonist. Sunt elev la Liceul de Arte din Buzău. Studiez vioara de aproximativ 4 ani. La început mi-a fost mai greu, dar pe parcurs am descoperit că îmi place, plus că am descoperit că mă face să mă simt un copil normal de problemele pe care le am.

Nu văd la lumina soarelui. 95% sunt nevăzător la lumina soarelui și nu văd la distanță din naștere. Inițial mie îmi plăcea fotbalul, dar din cauza problemelor de vedere, părinții mei s-au gândit să studiez la un instrument. Îmi place foarte mult sunetul ei. Are sunet foarte cald și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat acest dar”, a povestit Aris.

Aris Arhire, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Aris Arhire a primit doar voturi pozitive din partea juraților de la Românii au Talent 2022 și a trecut în etapa următoare a emisiunii.

”Mi mi se pare interesant că el s-a gândit la chestia asta, să facă ceva inedit. Cel puțin aici nu am văzut acest lucru. Așa că te felicit că ți-ai creat spectacolul tău”, a spus Andra.

”Mi se pare de apreciat și susținut curajul tău, al unui copil care a înțeles că indiferent de problemele de sănătate ar putea să trăiască o viață normală. Ai făcut un lucru minunat, Aris. Eu o să judec după îndrăzneala ta și această căutare”, a spus Andi Moisescu.

”Ai zis la un moment dat că vrei să faci lucruri pe care le fac și oamenii normali. Nu e neapărat datoria mea să îți spun lucrul ăsta, dar tu ești un copil normal, ba chiar peste medie. Ceea ce ne-ai oferit nouă în seara asta ar trebui să te facă să te simți puțin supra normal, special!”, a spus Dragoș Bucur.