”Aveam ceva în mine” Simona Iftimovici a presimțit că fata ei era în pericol. Cum a împiedicat-o Marcel să nu o caute pe Ana, după ce el a omorât-o?

Simona Iftimovici și concubinul ei au plecat din țară imediat după ce acesta i-a ucis fiica de doar 12 ani, pe care a ascuns-o ulterior în lada patului din apartamentul în care locuiau cu chirie.

Însă, înainte de a părăsi România, mama copilei decedate spune că a avut un presentiment că ceva rău s-a întâmplat cu Ana.

Simona Iftimovici a presimțit tragedia comisă de concubinul ei

Femeia i-a povestit unui coleg de muncă din Spania că în ziua când fata i-a spus că pleacă la tatăl biologic, ea, la întoarcerea acasă, a găsit bagajele copilei, dar nu și pe ea.

Motiv pentru care, după ce Marcel i-a spus că fata a plecat acasă, dar și-a lăsat hainele la ei pentru următoarea vizită, Simona a tot încercat să o sune, să se asigure că a ajuns cu bine.

Moment în care panica s-a instalat imediat în sufletul și mintea ei, căci după mai multe apeluri telefonice pe care i le-a dat fetei, care au fost fără răspuns, un sentiment negru a acaparat-o.

Motiv pentru care, ea spune că a luat decizia să plece în căutarea minorei, la fostul soț sau la bunică, lucruri de care Marcel nici nu a vrut să audă.

Ea acum își dă seama că nu a fost lăsată să-și caute fiica pentru a nu descoperi că, de fapt, nu e acasă, ci a dispărut și astfel să pornească o anchetă în acest caz, care să-i scoată lui la iveală crima.

Atunci, însă, ea a renunțat la ideea de a pleca în căutarea Anei, după ce concubinul ei s-a arătat gelos pe o posibilă întâlnire între ea și fostul soț.

Simona Iftimovici a presimțit că fata ei era în pericol [Sursa foto: Captura video Antena Stars]

„- Când am venit acasă, am sunat-o, nimic, telefonul închis. Când m-am trezit, nimic, telefonul închis, la 12 am sunat-o iar, nimic, telefonul închis, și atunci am vrut să mă duc la ea. I-am zis că mă îmbrac și mă duc până la fată. Avem ceva în mine, o inimă neagră, pe cuvântul meu, o gaură, dar nu-mi dădeam seama. Am zis că fata e ba la mama, ba la el (nr. la tatăl biologic), dar nicidecum că e la ăsta (nr. la Marcel).

- Dar tu când i-ai zis că te duci la taică-su să vezi ce face fata, el ce a zis?

- Mi-a zis: ”tu nu ești sănătoasă la cap, te duci să te vezi cu ăla?”. Zicea așa doar că să nu mă duc. După i-am zis că mă duc la mama, să îl sune ea pe el (nr. pe fostul soț), să văd unde e fata și atunci a zis: ”a, acum te duci iar și la mă-ta, nu ai văzut-o pe mă-ta ieri, te mai duci și azi?”. Doar să nu mă duc nicăieri. Nu m-a lăsat nici la mama, nici la ăla. Cu ăla că e gelos, cu mama că de ce, că doar am văzut-o”, sunt declarațiile mamei fetei, pe care i le-a făcut unui coleg de muncă, conform stirileprotv.ro.