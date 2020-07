In articol:

Bianca de la Puterea dragostei, adevărul despre relația cu Livian. Bianca și Livian de la Puterea dragostei încearcă să-și păstreze relația, chiar dacă distanța îi desparte acum. Livian se află la Cluj, în timp ce Bianca își caută apartament în București. Într-un live postat pe contrul său de Youtube, Bianca a răspuns la o întrebare aflată pe buzele fanilor. Cum se înțelege cu Livian de la venirea din Turcia?

„Eu sunt în București, el la Cluj. Mr. Livian are treabă în Cluj. Eu am avut destul de multe treburi în ultimul timp. Nu trebuie să ne luăm după story-uri, el îmi spune mereu că e lângă mine. Vorbesc cu Livian în aceste zile, am vorbit în fiecare zi, vorbim și la telefon. L-am întrebat când vine la București, dar nu mi se dă niciun răspuns. Nu vrea să-mi spună când vine, oricum o să vină pentru că pe 26 iulie trebuie să filmăm finala. Vrea să mă ia prin surprindere, ce vrea să facă nu știu. El are impresia că mă prinde cu vreunu pe aici, cred eu. Din păcate pentru el, eu sunt prea liniștită, cumințică și îmi văd de treaba mea. Mă ocup de pagina mea care-mi ocupă foarte mult timp, de Youtube. Am început un proiect cu Mary, nu o să vă spun ce”, a declarat Bianca.

Bianca de la Puterea dragostei și-a găsit apartament în București

După lungi căutări, Bianca și-a găsit un apartament în Capitală. Partea proastă este că bruneta nu va reuși să se mute în noul apartament până în Marea Finală.

„Nu îmi mai scrieți de apartament pentru că nu mai am nevoie. Cel mai bine mă descurc singură. Săptămâna trecută am găsit un apartament. Mi-am reverzat o zi pentru vizitări. Ultimul mi-a plăcut cel mai mult și am hotărât să rămân la acela. A intervenit o mică problemă, în vreo două-trei săptămâni n-o să pot să mă mut. Mi-a rămas apartamentul ăla în cap și nu mai pot să mai caut altul”, a mărturisit Bianca.

Bianca de la Puterea dragostei, primele declarații despre relația cu Rafaelo. Au vrut sau nu să formeze un cuplu?

Rafaelo, fost concurent de la Puterea dragostei, a făcut niște dezvăluiri neașteptate despre relația sa cu Bianca Comănici. Artistul susine că cei doi s-au întâlnit la castingul pentru sezonul 1 și ar fi hotărât să se întâlnească înainte să înceapă competiția. Acesta susține că ei s-au văzut de câteva ori, dar nu au format oficial un cuplu. (Citeste si: Bianca Comănici nemachiată! Doamne, nici nu o recunoști!)

Bianca a răspuns declarațiilor făcute de Rafaelo pe pagina ei de Instagram. Finalista de la Puterea dragostei a mărturisit că nu sunt adevărate dezvăluirile lui Rafaelo și că nu s-ar fi văzut niciodată în afara emisiunii, în special înainte de a începe Puterea dragostei. Ulterior, Bianca a șters InstaStory-urile în care a explicat că între ea și Rafaelo nu au existat apropieri la casting sau în afara lui.

