Puterea dragostei. Ipostaza în care au fost surprinși Bianca și Jador. Bianca și Jador au păstrat o relație de prietenie în urma competiției Puterea dragostei. Chiar dacă în primul sezon au existat foarte multe flirturi în ei, toate aceste sentimente au apus odată cu trecerea timpului. Recent, o fotografie împreună cu Bianca și Jador circulă pe Instagram. Nu este sigur dacă fotografia este recentă, însă cei doi par a fi împreună pe o bancă în parc, în contextul în care Bianca s-a întors recent în București.

Cei doi par foarte fericiți în compania celuilalt. Fotografia ar putea ridica semne de întrebare cu privire la relația dintre cei doi, în contextul flirturilor Ellei cu Livian. Cu toate acestea, Livian a declarat că niciodată nu ar putea forma o relație cu Ella deoarece Jador este unul dintre prietenii lui buni. Același lucru și în cazul Biancăi, care a rămas și ea la fel de apropiată de Jador. În toamna anului trecut, Bianca și Livian au fost protagoniștii clipului pentru piesa „Superioară”, cântată de Jador. Citeșe și: Jador a lansat piesa "Superioară". Bianca și Livian de la Puterea dragostei, protagoniștii videoclipului.

Bianca de la Puterea dragostei a făcut un nou vlog pe canalul de YouTube și a ținut să lămurească odată pentru totdeauna situația șederii ei în București. Mulți au criticat-o aspru după ce s-a întors în românia, pentru că nu merge să își vadă părinții, pe care nu i-a văzut de mai bine de un an de zile. Se pare că fosta iubită a lui Livian are un motiv bine întemeiat pentru care a rămas atâtea zile în Capitală. L-a spus chiar ea în vlog. (Citeste si: S-a ținut de cuvânt! Ce intervenție estetică și-a făcut Bianca de la "Puterea Dragostei" imediat cum a ajuns în România?)

„Aș vrea să fac bilanțul zilelor lși să vă spun că nu am fost la distracție. Iar încă un lucru pe care aș vrea să vi-l spun este acela că eu am obraz. Nu știu dacă știți unii dintre voi ce este acesta, dar eu știu. Înainte să vin î București am vorbit cu mai multe persoane care mă puteau găzdui, dar am rămas la Mary. Nu vreau să fiu o povară pentru nimeni.Recunosc că oarecum am vrut să testez și prietenia mea cu Mary. Dar lăsând lucrurile astea la o parte, haideți să privim partea cea mai importantă. Vreau să vă explic problema, dar sper ca toată lumea să aibă capacitatea să o înțeleagă...”

