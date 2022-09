In articol:

AMI se numără printre cele mai cunoscute cântărețe din România. Află totul despre AMI: vârstă, unde s-a născut, carieră, viață amoroasă. Iată cum a devenit Ami celebră și ce sacrificii a făcut artista pentru a ajunge în punctul în care este în prezent!

Biografie AMI. Cine este cântăreața AMI

AMI s-a născut pe 28 septembrie 1989 în orașul Baia Mare. Artista a debutat în muzică încă de la o vârstă fragedă, la doar trei ani, după ce părinții i-au descoperit talentul.

Citeste si: Cine sunt câștigătorii Premiilor Emmy 2022

Primul concurs la care a participat AMI a fostun festival de muzică, la care artista a câștigat locul I cu piesa „Un actor”. Mai târziu, după ce a terminat clasa a XII-a și a promovat Bacalaureatul, AMI s-a mutat în București, unde a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică, secția Compoziție Jazz–Muzică Ușoară.

Biografie AMI. Cum și-a început AMI cariera muzicală [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: De ce sunt mai puține flori la moartea Reginei Elisabeta a II-a, față de moartea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

Cum și-a început AMI cariera muzicală

Pentru a ajunge la succesul de care se bucură în prezent, AMI a depus foarte multe eforturi. În cadrul unui podcast, cântăreața a povestit despre cum și-a început cariera și despre câte sacrificii a fost nevoită să facă pentru a ajunge aici.

„Au fost momente când nu am știut să mă bucur, când m-am întrebat de ce nu mi se întâmplă anumite lucruri, dar mi-am dat seama mai târziu, după ce m-am maturizat, că lucrurile se întâmplă cu un motiv și doar atunci când trebuie să înveți ceva. Nu mai sunt naivă. Riscam să cad într-o parte de frustrare.”, a declarat Ami.

Citeste si: Anamaria Prodan vrea să dea lovitura în afaceri! Sexy-impresara și-a lansat propria colecție de NFT-uri

Înainte de a avea o carieră solo, Ami a fost vocea de fundal a altor cântărețe celebre.

"Am făcut backing pentru Paula Selling și Andra. Au fost momente când nu m-am simțit suficientă, însă am învățat să mă accept cu totul.”, a adăugat Ami.

Artista a mai povestit despre ce a simțit în momentul în care și-a auzit vocea la radio.

,,Am plâns pentru prima oară când mi-am auzit vocea la radio, acesta a fost unul din visurile mele: să îmi aud vocea la radio, şi asta s-a şi întâmplat. Destul de repede după ce mi-am pus dorinţa asta şi mă bucur tare mult că am putut, şi că pot, şi că se întâmplă lucrurile astea în viaţa mea. Cred că cea mai mare realizare a mea, de până acum, este faptul că am ales să fac muzică. ”, a mărturisit vedeta.