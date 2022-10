In articol:

Biografie WRS: nume real, vârstă, melodii celebre. Vezi cu ce artist celebru a colaborat în trecut, dar și cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică.

WRS fost dansatorul a două dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, dar a făcut parte și dintr-o trupă de patru băieți, foarte populară în rândul adolescenților.

Biografie WRS

Andrei Ionuț Ursu, pe nume său real, este unul dintre cei mai populari și talentați cântăreți români. Bărbatul s-a născut pe 16 ianuarie 1993, la Buzău și a cochetat încă de la o vârstă fragedă cu arta, incluzând dansul și muzica.

WRS a început să danseze de la 12 ani, fiind născut într-o familie în are ambii părinți sunt dansatori, și nu a durat mult până a transformat această pasiune într-o ocupație.

Puține persoane știu că WRS a fost dansator al vedetelor înainte să fie cântăreț. Andrei a dansat cu Antonia, Corina Bud, Andreea Bănică și Ruby, momente pe care le prețuiește și în prezent, întrucât a ajutat la dezvoltarea lui personală.

După ce a stat cu mai multe vedete din showbiz și a înțeles unele “secrete”, artistul din Buzău a decis să participe la două show-uri de talente, locuri unde avea să-și croiască un drum strălucit în industrie.

„Am intrat în showbiz că să le fur pâinea celor cu care am dansat. Mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carla’s Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală. Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele”, a declarat artistul.

Cum și-a început WRS cariera muzicală [Sursa foto: https://www.instagram.com/wrsandrei/]

Cum a început WRS să cânte

Colaborările cu nume mari din industria muzicală au fost pași importanți în cariera solo a lui WRS. Artistul a lucrat șapte ani la Global Records și a “furat” meserie de la artiști precum Carlas Dreams.

“Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a declarat WRS într-un interviu.

Astfel, la 22 de ani, Andrei Ursu face parte din trupa SHOT, o trupă formată din alți trei băieți talentați și cu pasiune pentru cântat. Formația era iubită de foarte multe adolescentele, care fredonau melodii celebre ale lor, precum “Buza de jos” și “Inevitabil”. Prima melodie a adunat peste 13 milioane de vizualizări pe YouTube.

După ce a părăsit trupa, WRS a decis să meargă într-o direcție solo. Astfel, a debutat în industrie cu piesa “Why”, care a adunat peste un milion de vizualizări, și a semnat un contrat cu celebra casă de discuri, Global Records, în 2020. Timp de doi ani, WRS a devenit unul dintre preferații artiști din România, lansând melodii celebre precum “La răsărit”, “Tsunami”, “La Melodia”, “Dalia” și altele. Cea mai recentă melodie este “Me Flipa”.

Cine e WRS și de ce este unul dintre cei mai apreciați artiști [Sursa foto: https://www.instagram.com/wrsandrei/]

WRS a reprezentat România la Eurovision 2022

Dacă multă lume nu a auzit de numele artistului până anul acesta, participarea la Eurovision l-a propulsat în toate publicațiile online și pe rețelele de socializare. Andrei Ursu a decis să reprezinte țara noastră la ediția de anul acesta a competiției europene, cu o melodie care răsună și acum la posturile de radio, dar și la terasele și cluburile din orașele românești.

Videoclipul original al piesei “Llámame” a strâns aproape 6 milioane de vizualizări pe YouTube, în timp ce versiunea de la Eurovision a fost vizionat de peste 7,5 milioane de persoane. WRS a reușit să ducă România în finala competiției europene, câștigând simpatia persoanelor care au urmărit competiția, dar și adunând puncte valoroase.

Sursa: libertatea.ro