Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Puterea dragostei. Carismatic, spiritual, interesant ca bărbat, el și-a câștigat în timp admirația celor din casă, dar și al telespectatorilor are l-au urmărit în ambele sezoane.

Dincolo de imaginea de crai pe care Bogdan Mocanu o are prin prisma emisiunii Puterea dragostei, ei bine, el are și un suflet mare. Drept dovadă, chiar înainte de ziua lui, bărbatul a fost aproape de o familie aflată în pragul disperării, care i-a solicitat ajutorul.

”Înainte de ziua mea, vreau să fac o faptă bună, să ajut o familie aflată într-o situație, foarte, foarte grea. Parcă Dumnezeu a făcut ca o fată din Teleorman să îmi scrie că i-a ars casa și a rămas în stradă, alături de soț și doi copii mici, și eu să îi pot da o mână de ajutor”, a spus Bogdan Mocanu.

O familie din Teleorman este disperată, casa lor a luat foc

Imediat ce a aflat de nenorocire, Bogdan Mocanu s-a urcat în mașină și a plecat în Teleorman, să vadă cum stau lucrurile cu adevărat.

”Am simțit ocazia să fac un bine, fiindcă și Dumnezeu este bun cu mine. M-am urcat în mașină de dimineață, am pus niște bani împreună cu Jador, întrucât nu am dorit să facem mare tam-tam până în momentul în care ajung acolo. Dacă voi vedea că situația este mult mai gravă, am să încerc să strâng mai multe fonduri pentru oamenii aceștia amărâți. Deocamdată, oricine poate ajuta cu lucruri mai mici, orice, o hăinuță, o jucărie, cu o distribuire, să o facă”, a menționat, ieri dimineață, fostul câștigător de la Puterea dragostei.

Bogdan Mocanu a pus bani împreună cu Jador

Însă, după ce a ajuns la fața locului și a văzut nenorocirea, Bogdan Mocanu a realizat că situația familiei este una critică și este nevoie de o implicare a mai multor persoane cu dare de mână și nu numai pentru a-i salva pe bieții oameni de la necazul care s-a abătut asupra lor.

”Când am ajuns acolo, am văzut dezastrul, casa trebuie luată de la zero, nu se mai poate face nimic. Aș vrea să rog oamenii să dea o mână de ajutor…căci acolo este pur și simplu dezastru. Cât am stat, am fost foarte afectat că se întâmplă astfel de situații dure! Pur și simplu, mi s-a rupt inima de durere când am văzut nenorocirea aia. Nu am vrut să filmez familia, din respect pentru ea, dar nu am să o uit niciodată pe doamna aceea, cum îmi spunea cu lacrimi în ochi că toată agonisirea lor de o viață s-a dus. Dincolo de casa distrusă, aveau și bani strânși, puși deoparte,care au ars. Foarte nedreaptă viața asta. Vă rog mult de tot, pe cei care aveți un bănuț acolo, să donați pentru sufletele acestea nevinovate”, a fost apelul făcut de Mocanu către cei care îl urmăresc pe toate adresele lui de socializare.

Bogdan Mocanu, gest emoționat pentru o familie disperată! ”M-am pus în pielea oamenilor și m-am gândit, cât este de greu să își ascunzi copiii”

Bogdan Mocanu a făcut un gest emoționat pentru o familie disperată după ce le-a luat foc și casa, și banii strânși. Într-un material pe youtube, fostul concurent de la Puterea dragostei a relatat întreaga poveste și a filmat tot dezastru făcut de flăcări. ”Nu știți cum m-a privit acea femeie în momentul în care am spus că o ajut, că am vorbit cu prieteni de-ai mei și am să facem tot posibilul ca situația să se schimbe. Sincer, am fost atât de impresionat, cum nu am fost niciodată până acum. Doamne, m-am pus în pielea acelei persoane și m-am gândit, cât este de greu să își ascunzi copiii, să nu vadă focul și apoi să te duci pe la vecini, pe la rude, să locuiești acolo, fiindcă nu ai unde, mi se pare groanic și nu vreți să vi se întâmple nici celor mai mari dușmani”, a conchis Bogdan.