Brigitte, schimbare radicală față de Florin Pastramă, după ce și-au luat casă în Dubai: ”Gura lumii m-a influențat” Ce se întâmplă acum în relația celor doi?

In articol:

Florin și Brigitte Pastramă formează un cuplu de ani buni, după ce s-au cunoscut într-o emisiune TV, timp în care relația lor a trecut prin multe certuri, despărțiri și împăcări.

Însă, de fiecare dată, chiar dacă gura lumii nu le mai dădea vreo șansă, cei doi au ajuns iar să se iubească, iar acum situația dintre ei pare să fie în cel mai bun punct.

Citește și: "M-am pus în genunchi și eu și Florin" Momentul în care Brigitte Pastramă a decis să-și ia fiica și să plece de urgență din România. Ce s-a întâmplat cu Sara a făcut-o să se sperie îngrozitor

Brigitte, schimbare radicală față de Florin Pastramă, după ce și-au luat casă în Dubai [Sursa foto: Facebook ]

Brigitte Pastramă a devenit o soție mai iubitoare de când s-a mutat în Dubai

Brigitte Pastramă spune că relația ei de cuplu s-a schimbat în bine de când ea și soțul au devenit proprietari în Dubai.

Mutarea în țara milionarilor le-a schimbat total perspectiva despre viață și a făcut-o pe ea să fie mai iubitoare, mai înțelegătoare, mai calmă și să își asculte mai mult inima și instinctul.

Și asta pentru că, subliniază ea, cât timp au locuit în România, relația lor a ajuns de multe ori pe butuci din cauza faptului că ea a tot ținut cont de gura lumii.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Citește și: Brigitte Pastramă, poveste impresionantă de viață. Vedeta a trecut prin mai multe căsnicii eșuate din care au rezultat doi copii

Acum, în schimb, mariajul lor strălucește, ei se sprijină reciproc, se ajută cu mutarea din Dubai și sunt mereu umăr la umăr pentru a depăși orice situație care le apare în cale.

“În Dubai lumea e foarte smerită, foarte bună, aici se conduce foarte agresiv. Schimbarea vine în timp. Sunt mai iubitoare cu Florin, din punctul asta de vedere m-am schimbat. Îl apreciez și nu o să mă mai iau niciodată după gura lumii pentru că chiar dacă nu am recunoscut, pe mine gura lumii m-a influențat mult. Avem o relație foarte bună! Florin m-a sprijinit enorm de mult cât am fost plecată”, a spus Brigitte Pastramă, conform Ciao.

Și dacă relația lor e bună acum, la fel stau lucrurile și cu mutarea în Dubai. Brigitte recunoaște că atunci când a părăsit România lucrurile arătau numai în gri, dar cu timpul a cunoscut oamenii de acolo, obiceiurile și s-a acomodat. Chiar și-a făcut și prieteni români, cu care a și petrecut primele ei sărbători în Dubai.

Citește și: Brigitte Pastramă, incident halucinant în trafic, la scurt timp după ce s-a întors din Dubai! Bruneta aproape că și-a pierdut cumpătul: „Băga-mi-aș picioarele”

Citeste si: „Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 iunie 2023. Ce sfânt este sărbătorit astăzi, în marțea după Rusalii:- stirilekanald.ro

Citeste si: "Pe noi ne-a lăsat amanet cu nouă zile înainte." Acuzatii fara precedent la adresa lui Adi Sina!- radioimpuls.ro

“La început a fost nasoală rău experiența. M-am simțit foarte rău, dar totul e bine când se termină cu bine. Sunt de 3 săptămâni în România și mâine plec iar, poate de data asta primesc casă. Totul e bine când se termină cu bine, m-am și acomodat, am întâlnit o comunitate frumoasă, câțiva români foarte ok, m-au ajutat și ne-am ajutat reciproc, am făcut și sărbătorile acolo”, a mai spus vedeta.

De asemenea, pentru că ea și Florin sunt o echipă, Brigitte Pastramă spune că acum vor face naveta între România și Dubai pentru binele fiicei sale.

Sara va începe să studieze acolo din toamna, după ce bruneta a luat această decizie pentru ca fiica sa să nu se piardă printre tentațiile nocive de la noi din țară.

Motiv pentru care, în Dubai, tânăra va fi mereu sub atenta observație a unuia dintre părinți, căci Brigitte și Florin vor face cu rândul, astfel încât să se împartă între afacerile de la noi din țară și buna creștere a Sarei din Dubai.

”O să stau acolo exact atâta timp cât este necesar pentru ca fiica mea să se acomodeze, să îi placă și eu să fiu aproape de ea. Din septembrie ea va studia în Dubai și trebuie să fiu ea. Dacă nu voi fi eu, va fi Florin, unul dintre noi va sta acolo pentru că cineva trebuie să o ducă la școală, să fie cu ea și să o ajute. Nu dintr-un lucru frumos s-a luat decizia asta, ci dintr-un lucru urat. Am ajuns acasă, am găsit-o dormind și nu era bine și m-am speriat și am zis că trebuie să o mut, să schimbăm peisajul. Îi place acolo, e frumos!”, a mai comunicat soția lui Florin Pastramă.