Ce i s-a întâmplat lui Liviu Vârciu în zorii zilei? Artistul a sărit imediat din pat, când a auzit zgomotele infernale, în jurul casei lui: „A început războiul”

Liviu Vârciu a tras astăzi o sperietură zdravănă. Prezentatorul TV le-a povestit urmăritorilor lui de pe rețelele de socializare modul șocant în care a fost trezit în această dimineață. Liviu a sărit imediat din pat la la ora 6 a dimineții, atunci când a auzit niște zgomote infernale din afara casei lui.

Liviu Vârciu s-a așezat la casa lui, după mulți ani de burlăcie. Prezentatorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani cu Anda Călin, femeia cu care are doi copii, pe Anastasia și pe micuțul Matei. Bărbatul mai are o fiică dintr-o relație anterioară, pe Carmina, care este deja adult, împlinind de curând 21 de ani. Cât despre familie pe care o are cu Anda, Liviu s-a mutat alături de iubita lui și de cei doi copii într-o vilă pe care și-au construit-o într-o zonă importantă a Capitalei. Însă, deși Liviu locuiește într-un cartier de lux, problemele nu îl ocolesc deloc.

Ce i s-a întâmplat lui Liviu Vârciu în această dimineață

Vedeta de televiziune a avut parte de o trezire neașteptată în dimineața aceasta. La ora 6, Liviu Vârciu nu a mai putut dormi din cauza zgomotelor puternice pe care le-a auzit și care veneau din jurul casei lui.

Prezentatorul a sărit imediat din pat, auzind un elicopter care survola asupra locuinței sale. Liviu Vârciu a rămas șocat și nu a ezitat să le povestească totul urmăritorilor lui de pe Instagram. Pe rețeaua de socializare, bărbatul a declarat că, în zorii zilei, s-a speriat și a crezut că a început războiul în țara noastră, atât de puternice fiind zgomotele provocate de elicopterul care dădea roată cartierului în care vedeta locuiește.

„Buna dimineața! Uite ce se aude la mine în casă. Stai așa! Zici că intră cu elicopterul la mine în dormitor. Am sărit din pat, am crezut că începe războiul. Am zis: ”M-am nenorocit! N-am decât un pistol cu bile!” Ia! Fiți atenți cine mă trezește pe mine la ora 6…”, a povestit Liviu Vârciu pe InstaStory.

În filmulețele pe care Liviu Vârciu le-a postat pe pagina lui de socializare, bărbatul apare foarte nervos din cauza faptului că a fost trezit atât de devreme, mai ales că are multă nevoie de odihnă, împărțindu-se zilnic între locul de muncă din televiziune și viața de părinte. Liviu a postat câteva imagini cu elicopterul care survola deasupra locuinței lui și a transmis un mesaj, povestind că s-a dus cu gândul chiar și la război.

„A început războiul sau?”, a scris Liviu Vârciu pe Instagram.

Prezentatorul nu mai vrea să zboare cu avionul

Deși până la vârsta de 42 de ani, Liviu Vârciu a mers într-o mulțime de locuri și de vacanțe, recent bărbatul a dezvăluit că a dezvoltat o mare frică de zborul de avionul. De curând, el și Anda Călin au plecat într-o vacanță romantică, doar ei doi, în Maldive. După sejurul romantic, carismaticul prezentator a făcut o mărturisire importantă pentru el și șocantă pentru publicul său, care îl știa destul de curajos. Mai exact, Liviu Vârciu a hotărât să nu mai urce vreodată în avion, după ce a trecut prin zborul extrem de lung, călătorind spre aceste tărâmurile îndepărtate pentru a-și petrece vacanța.

„În Maldive am fost anul acesta, doar eu cu Anda. Eu nu zbor. Am zburat în Asia, în India, am zburat în America, nu mai zbor că am o fobie de zbor acum, mai nou, dar nu am avut scăpare de doamnă și a trebuit să schimb vreo câteva avioane, trei la număr, am zburat și cu de ăla mic, cu niște elici, dar când am ajuns acolo...recomand cu încredere” , a spus Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni TV.