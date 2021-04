Ce probleme de săntate are Cătălin Moroșanu după accidentarea de la Survivor: „Situația e gravă! Am nevoie de intervenție chirugicală!” VIDEO

In articol:

Cătălin Moroșanu a părăsit Survivor România din cauza unei accidentări la genunchi. Proaspăt ieșit din competiția din Republica Dominicană, celebrul sporti a recunoscut că problema de sănătate cu care se confruntă este, de fapt, mai gravă decât se aștepta.

Într-un interviu în direct, prin videocall, la Teo Show, fostul concurent de la Faimoși a mărturisit că este foarte probabil să fie nevoit să se opereze.

„Am meniscul rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă vreau să mai continui cu viața spotrivă. O să încerc o lună de recuperare în România și să văd dacă este nevoie sau nu de operație. mie medicul mi-a zis că cel mai probabil este să fac operație la menis pentru că oricând, dacă aș face alergare sau m-aș antrena, poate să îmi sară meniscul, să mi se ducă genunchiul într-o parte și să îmi afecteze ligamentele încrucișate. Situația este destul de gravă. Știam, am simțit atunci când aveam piciorul în nămol, când am pus mâna pe genunchi, am simțit că nu o să pot să mai continui.

Dacă nu m-aș fi accidentat, nu cred că aș fi câștigat Survivor România, în niciun caz. Sunt un om care își analizează opțiunile foarte bine”, a declarat Cătălin Moroșanu, după ce a părăsit competiția Survivor România din cauza accidentării suferite pe unul dintre traseele din Republica Dominicană.

Cătălin Moroșanu la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cătălin Moroșanu, discurs emoționant în Consilul de eliminare Survivor România

Cătălin Moroșanu a ținut un discurs memorabil în seara în care eliminarea lui din competiția Survivor România a fost anunțată.

El a plecat dintre concurenți în apaluzele ambelor echipe.

„Acest concurs pentru mine a înseamnat multe chestii. Nu mi-am imaginat că pot să gândesc așa negativ față de colegii mei, că pot să-i urăsc, că îmi doresc să piardă unele probe doar pentru că nu aveam sentimente bune față de ei. Țin minte că pe 16 februarie săpam cu mâinile goale wc-ul ăla și nu am realizat că a fost ziua fiicei mele.

Din punct de vedere psihic trăim într-o altă lume. Într-un matrix. Sunt multe lucruri importante, atunci realizăm cât de egoiști suntem. Uităm de familia noastră, de prietenii noștri, sunt multe lucruri care nu ne fac cinste. Dar trebuie să învățăm să apreciem ce avem în viața noastră, pentru că toți o săieșim și o să ne gândim ce am făcut aici. Poate o să fim mândri sau poate nu, trebuie să fim exact cum am intrat. Aici în Survivor ne dăm măștile jos și iese răul din noi”, a mărturisit Faimosul.