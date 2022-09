„Ce rușine o să aibă copilul ăla” Nicole Cherry, pusă la zid după ce s-a fotografiat într-o ipostază indecentă, în opinia fanilor! Cum s-a afișat tânăra mămică?!

In articol:

Nicole Cherry a fost criticată dur de unul dintre urmăritorii săi, după ce a publicat pe internet o fotografie la malul mării. Iată care este ținuta "controversată", cu care artista s-a afișat în mediul online!

Citeste si: Nicole Cherry a apărut pe internet cu capul spart! Ce i s-a întâmplat artistei?! Imaginile cu care și-a băgat în sperieți fanii: „Mă gândesc și mă doare mai rău”

Nicole Cherry, în vizorul fanilor

Nicole Cherry a devenit mamă în urmă cu doar 10 luni, dar este într-o formă de zile mari. Artista a reușit să-și recapete silueta după naștere și nu se ferește să apară în costum de baie. Recent, tânăra chiar a publicat o fotografie de la malul mării, în care se mândrește cu formele de invidiat. Deși majoritatea fanilor au felicitat-o pentru apariție, se pare că imaginea nu a fost pe placul tuturor. Unul dintre urmăritorii cântăreței a considerat deplasată postarea acesteia: "Ce rușine o să aibă copilul ăla! Ești mamă și îți arăți c**u', urât!", a fost comentariul publicat de un internaut, în dreptul fotografiei publicate de Nicole Cherry pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de agresiune sexuală? Cei doi au împreună 4 copii- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Cum face față Nicole Cherry rolului de mămică?

Nicole Cherry a vrut să fie mămică tânără, dar nu regretă deloc asta. Chiar dacă uneori îi este destul de greu să se împartă între carieră și viața de familie, artista susține că a reușit până acum să creeze un echilibru.

Citeste si: Nicole Cherry, nașa bogătașa! Cât au costat rochiile pe care le-a purtat la botezul fiului Larisei Udilă?| EXCLUSIV

Mai mult, alături îi sunt mama și soțul ei, care o sprijină la fiecare pas și au grijă de micuța Anastasia, atunci când solista este ocupată: "Eu zic că mă descurc destul de bine, având în vedere că o am pe mama, care mă ajută extraordinar de mult cu fetița. La fel și Florin, este un tată prezent în viața ei și am reușit până acum foarte bine să împac și cariera, dar și viața de mămică, și să fiu prezentă și în toate momentele importante pe care Anastasia le are și să o ajut să crească frumos. Cred că și de acum înainte vom reuși să facem treabă bună.", a declarat Nicole Cherry, pentru viva.ro.

Nicole Cherry, alături de fiica ei [Sursa foto: Instagram]