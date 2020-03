Ceai de leustean. Ce se intampla in corpul tau cand il bei

Care sunt beneficiile ceaiului de leustean, un remediu eficient in cazul unei multitudini de afectiuni.

Ceai de leustean. Proprietati si beneficii.

Ceaiul de leustean are proprietati antiinflamatorii, antibacteriene, antiparazitare, antivirale si antifungice. Leusteanul e un bun detoxifiant si stimulant, ajutand organismul sa lupte impotriva bolilor autoimune sau degenerative.

a declarat specialistul in fitoterapie Elena Badea, pentru adevarul.ro

Ceaiul de leustean trateaza multe afectiuni, dar poate fi consumat si in curele de detoxifiere.

Pentru a avea efect, cura de detox cu ceai de leustean trebuie tinuta timp de 14 zile, perioada in care se beau doua cani in fiecare zi. "Avem nevoie de o linguriţă de plantă uscată sau două linguriţe de plantă verde, la 250 ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10-15 minute. Preparatul are capacitatea de a detoxifica organismul. O cură de detoxifiere durează 14 zile, perioadă în care se consumă zilnic câte două căni de infuzie. Acelaşi ceai tratează tusea convulsivă, edemele cardiace şi indigestiile. În plus, consumat înainte de culcare, planta îşi face efectul în timpul nopţii şi va devein un laxativ eficient dimineaţă", spune specialista.

Ceaiul de leustean este folosit si pentru calmarea tusei, a durerilor abdominale si problemelor hepatice.

Ceai de leustean. Cine nu are voie sa consume ceai de leustean

Ceaiul de leustean este interzis femeilor insarcinate pentru ca poate provoca fie contractii uterine, fie chiar si avort spontan. De asemenea, si femeile care alapteaza ar trebui sa evite sa il consume.

Aceasta bautura este contraindicata persoanelor hipertensive, celor cu disfunctii renale sau cu inflamatii la nivelul rinichilor. Leusteanul poate creste cantitatea de sodiu din organism, ceea ce ar putea determina si cresterea tensiunii arteriale. Din acelasi motiv este interzis si persoanelor care trebuie sa tina o dieta fara sare.

Specialistii sustin ca ceaiul de leustean, administrat in acelasi timp cu un tratament diuretic, poate determina deshidratare severa.

Consumul pe termen lung poate creste sensibilitatea pielii la razele soarelui, avertizeaza specialistii.

Cel mai bine ar fi, inainte sa incepeti o cura cu ceai de leustean, sa consultati un medic, mai ales daca suferiti de anumite afectiuni severe sau cronice.