Cine este fotbalistul care a plecat de la Dinamo după ce și-a înjurat antrenorul: „Da, l-am înjurat, e urât. Apoi m-a scos din lot”

Un fotbalist a plecat de la Dinamo după ce l-a înjurat pe antrenorul echipei, Ovidiu Burcă. Iată cine este sportivul, unde joacă în prezent, dar și ce a declarat pe marginea acestui subiect!

Cine este fotbalistul care a plecat de la Dinamo după ce l-a înjurat pe antrenor

Un fotbalist a plecat de la Dinamo după ce și-a înjurat antrenorul. Este vorba despre Valentin Lazăr (33 de ani), care a început sezonul la Dinamo, însă și-a luat „la revedere” de la gruparea din Ștefan cel Mare, după un conflict cu antrenorul echipei, Ovidiu Burcă (42 de ani).

De-a lungul timpului, Valentin Lazăr a jucat la Petrolul, Chimia Brazi, Sportul Studențesc, Dinamo, Concordia Chiajna, Al-Sailiya, Al-Kharaitiyat, Umraniyespor, Al-Shahania și CSM Reșița, iar de când a plecat de la Dinamo a început să joace la CS Păulești. Aceasta este o echipă aflată pe poziția a 7-a în Gruparea 5 din Liga 3.

Astfel, după ce a rămas liber de contract după scandalul cu Dinamo, Lazăr s-a pregătit în ultimele două luni cu CS Păulești, și a semnat un contract cu echipa până la finalul sezonului.

Conform Transfermarkt, cota de piață a lui Valentin Lazăr este 50 de mii de euro.

Valentin Lazăr [Sursa foto: Profimedia]

Cum s-a ajuns la jigniri

O ceartă iscată între Valentin Lazăr și antrenorul de la Dinamo, Ovidiu Burcă, s-a soldat cu rezilierea contractului fotbalistului. Potrivit spuselor lui Lazăr, el ar fi fost nemulțumit de faptul că începuse să joace tot mai puțin la meciuri, deși era într-o formă bună. Acesta a mai adăugat că Burcă ar avea ceva personal cu el și de aceea l-a inferiorizat până când fostul fotbalist de la Dinamo a răbufnit și l-a înjurat pe antrenor.

Valentin Lazăr [Sursa foto: Profimedia]

„Mi-a explicat ce vrea să facă la echipă, eu am fost ok 4-5 etape pentru el, apoi a venit avionul din străinătate, au venit alți doi jucători și unul era pe post cu mine.

După meciul cu Unirea Dej, mi-a spus că sunt jucător cu experiență și să înțeleg orice decizie a lui, să nu mă supăr dacă o să fiu rezervă. Am zis ok, dacă nu am evoluții bune.Cinci meciuri am jucat numai pe final, iar la Târgu Jiu n-am mai rezistat și i-am spus ceva. Da, l-am înjurat. Da, e urât. Și m-a scos din lot. Eu i-am transmis că nu accept să fiu rezervă pe un post pe care celălalt jucător nu e mult mai bun ca mine. Mi-am luat ghetele și am plecat acasă.

La antrenament nu avea nimeni ce să-mi reproșeze, m-am dus cu ceasul, mergeam cu puls-tester să văd cât alerg, iar de alții se ruga să alerge. Am zis că nu e cazul să mai rămân, nu am nicio șansă.

A avut ceva personal cu mine, sunt niște chestii mai vechi înainte ca el să ajungă antrenor. Era clar că asta urmărește, chiar le-am spus unor colegi: 'îți garantez că, până în decembrie, vor dispărea 3-4'. Și asta i-am spus-o și lui.”, a declarat Valentin Lazăr la jumătatea lunii noiembrie 2022, citează digisport.ro.

