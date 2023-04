In articol:

Cine este Fratele Infinit de la Românii au Talent 2023. Vezi care este numele real al rapperului care a participat la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Fratele Infinit de la Românii au Talent 2023

Fratele Infinit de la Românii au Talent 2023 are 28 de ani și este originar din Oradea, însă locuiește în București. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, nu a avut deloc o viață ușoară, însă a reușit să răzbată și să își urmeze visul.

Paul Alex a venit la Românii au Talent 2023 ca să cânte, fiindcă asta și-a dorit să facă încă de mic. În prezent, Fratele Infinit susține concerte și face rime pe loc.

„Mă numesc Paul Alex aka Fratele Infinit. Am 28 de ani. Visul meu a început pe la vreo 9-10 ani când efectiv de nicăieri când eram pe străzi, în Oradea, am avut o viziune cu mine pe scenă, tatuaje pe tot corpul și am știut de mic copil ce vreau să fac.

La 15 ani am scris primul caiet de versuri. Muzica chiar mi-a dat un scop, o direcție. Am suferit destul. Mama s-a despărțit de omul care am crezut că e tatăl meu și a luat-o rândeaua cu relațiile cu alți bărbați. O dată cel puțin la o săptămână vedeam altul. Eu fiind micuț, îl credeam și îl simțeam tată că îmi doream unul.

La un moment dat, a avut o relație cu bătăi, abuzuri și am început să fug de acasă. Am stat șapte ani pe stradă. Doi ani am fost dat în urmărire cu Interpolul. Eu, caz social, ajung între delincvenți. Bineînțeles că am fost un fel de carne de tun, de la abuzuri psihice, până la violuri, bătăi. O vreme au fost traume. La 28 de ani, acum le iau ca și lecții. E acolo sus un Dumnezeu. Am strigat când eram pe stradă singur, la -25 de grade, mă ascundeam de gardă, că nu voiam să ajung înapoi la orfelinat. I-am zis să dacă ceva să nu îngheț.

În dimineața următoare, o femeie m-a luat la ea, m-a cazat, mi-a dat să mănânc, mi-a dat o biblie. Și din ziua aia spiritualitatea m-a ținut în viață. M-a ajutat să fiu ceea ce sunt azi și să îmi urmez visul. În momentul ăsta lucrez în două locuri. Pe șantier la amenajări interioare, apoi vinerea și sâmbăta la restaurant. Investesc în visul meu cât pot de mult și o să trag de el până o să închid ochii!”, a povestit concurentul, înainte de a urca pe scenă.

Fratele Infinit, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, s-a calificat în etapa următoare a concursului, cu patru de „DA”. Astfel, Fratele Infinit a reușit să își urmeze visul de a arăta lumii talentul său.

„Frate Infinit ai atitudine, ai tot ce îți trebuie și nu e ca și cum ai venit astăzi să ne arăți un freestyle că poate te apuci de muzică. Tu faci de ceva vreme, așa cum ai zis. Pe scenă au mai fost oameni care au băgat rap sau freestyle mai bine, au fost mai siguri pe situație, dar asta nu înseamnă că tu nu poți să faci treaba asta sau nu te pricepi. Așa că mult curaj de acum încolo!”, a spus Mihai Bobonete.

„Eu cred că Fratele Infinit e pe un drum care încearcă să se găsească el pe el însuși. Sunt convins că s-au adunat multe în suflet de-a-lungul vremii. Vreau să te asigur din experiența mea de viață că există și dușmani în viață și oameni care încearcă să îți pună piedici, dar deopotrivă și oameni care încearcă să te ajute și îți sunt prieteni. Să nu uiți niciodată asta. Să fii sigur că există și partea plină a paharului...Dacă simți ceva, du-te pe drumul tău și ia-l în serios”, a spus Andi Moisescu.

