Cine este Gim, al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11! Andi Moisescu: ”Are șanse mari să câștige!”

In articol:

Cine este Gim, al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11.

Cine este Gim, al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11

Florin Călinescu a apăsat butonul auriu pentru Ghintan Ion Mihai, un rapper cu visuri mari.

Ghintan Ion Mihai sau Gim, este cel de-al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11. Gim are o poveste de viață impresionantă. Tânărul rapper a crescut la casa de copii, iar de la o vârstă fragedă a fugit și s-a descurcat pe cont propriu.

Gim a venit la Românii au Talent cu o piesă de rapp, compoziție proprie, care l-a convins pe Florin Călinescu să îi ofere locul în seminifnală, după ce a apăsat butonul auriu.

Citeste si: Florin Călinescu, impresionat până la lacrimi la Românii au Talent, sezonul 11! Un artist de peste Prut l-a făcut pe marele actor să lăcrimeze

Cine este Gim, al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Gim are 20 de ani și vine din Timișoara. Ca să îți câștige existența, băiatul muncește în construcții.

”Prima mea amintire e când l-au înfiat pe fratele meu. Noi am ajuns amândoi la același cămin, orfelinat și el a fost înfiat de când era mic. Atunci s-au rupt legăturile, știam că nu o să mai vină să mă viziteze. Nimeni nu se mai întoarce o dată unde e rău. Eu am stat la orfelinat până la 12 ani, oficial, după care am plecat. Am stat trei ani în stradă, sub niște țevi în timpul iernii, nu simțeam frigul. Când îmi era foame, făcea Dumnezeu cumva să am, să primesc fără să cer. Mai munceam la negru, nu aveam buletin, construcții, munceam cu ziua. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva. M-a protejat bine că alții sunt mult mai rău”, a povestit Gim.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Oskar Mauricio i-a ținut în suspans pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 11! Columbianul a avut un număr extraordinar de acrobație

Cine este Gim, al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Florin Călinescu a apăsat butonul auriu

Gim a primit butonul auriu, după ce Florin Călinescu a hotărât să i-l acorde. Astfel, Ghintan Ion Mihai a trecut direct în semifinală.

Tânărului nu i-a venit să creadă ce i se întâmplă, minute în șir a stat pe scenă blocat, după surpriza incredibilă pe care i-a făcut-o juratul, Florin Călinescu.

”Bravo, Gim! Cred că ești exact pe drumul care îți dorești să fii. Ăsta e drumul tău. Orice mi-ai spune, inclusiv din versurile tale, eu am înțeles că îți lipsește familia”, a spus Andi Moisescu.

”Gim, cred că un rapper bun este acela care a trăit ce cântă. Ești adevărat, am simțit fiecare emoție din glasul tău”, a adăugat Andra.

Cine este Gim, al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

”Pe mine m-ai emoționat foarte tare și am simțit fiecare cuvânt pe care l-ai cântat că vine din suflet și cred că ești un artist. A fost o plăcere să te aud și să te văd”, a spus Alexandra Dinu.

”Mă gândeam la ce ai spus mai devreme că tu vrei o familie și copii care să aibă bunici că tu nu ai avut bunici. Te deranjează dacă eu aș fi bunicul tău? Crezi în povestea cu peștișorul de aur, ia de aici atunci”, iar acela a fost momentul în care Florin Călinescu a apăsat Golden Buzz.

Andi Moisescu îl vede pe Gim ca pe un potențial câștigător

Andi Moisescu este convins că Gim are șanse mari să câștige Românii au Talent, sezonul 11. Juratul a explicat de ce îl vede pe tânărul din Timișoara ca pe un posibil câștigător.

”Este unul dintre concurenții care are șanse mari să câștige Românii au Talent, sezonul ăsta pentru că zgândăre această coardă emoțională și fiecare dintre noi s-a lovit de multe ori în viață de nedreptatea asta și îl vedem pe el un fel de purtător de drapel. E un fel de ambasador al luptei noastre cu dreptatea”, a spus Andi Moisescu.