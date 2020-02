Concurentii “Survivor Romania”, la o luna dupa ce au ajuns in jungla dominicana! Cat de mult s-au schimbat Faimosii si Razboinicii si cum si-a pus amprenta conditiile vitrege asupra acestora

Peste 20 de batalii sportive s-au dat intre Faimosii si Razboinicii de “Survivor Romania”, un consum de energie extraordinar din partea concurentilor in cele peste 30 de zile de cand acestia se afla in jungla Dominicana, in reality-ul care le testeaza atat limitele fizi ce, cat si pe cele psihice.