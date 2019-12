Cornel Galeș a avut mai multe premoniții în legătură cu moartea sa, așa că a lăsat un bilet prin care să poată fi contactat de cele mai apropiate persoane ale sale.

Cornel Galeș a lăsat un bilet de ADIO pe care polițiștii spanioli l-au găsit în bucătărie. Ce mesaj transmitea

Din câte se pare, cea mai apropiată persoană de Cornel Galeș era nașa lui de cununie, pe care a menționat-o într-un bilet.

Doina Belu, nașa de cununie a fostului impresar, a declarat că finul ei lăsase un bilet pe care scria numărul ei de telefon, numele ei și precizarea „persoană de contact”. Așa a putut fi anunțată de autoritățile din Spania că finul ei a murit într-un tragic accident de mașină.

„Cornel și-a lăsat în bucătărie, pe borsetă, scris pe o bucățică de hârtie numărul meu de telefon. Așa a găsit și poliția numărul meu și m-a sunat. Însă eu am crezut că e o glumă proastă și am închis. Au revenit printr-un translator și mi-au comunicat inclusiv numărul de cadavru, iar atunci am înțeles că totul era real”, a declarat Doina Belu.

Tot nașa lui Cornel Galeș a mai declarat că finul ei nu se afla singur în mașină în momentul accidentului, ci cu încă alți doi bărbați.

„Am aflat că au fost trei persoane în mașină, Cornel care a murit, un alt bărbat care se află în comă și o a treia persoană care este de negăsit. Nimeni nu știe unde este. Poliția nu vrea să ofere momentan prea multe detalii, este un caz în cercetare”, a declarat Doina Belu pentru ciao.ro.