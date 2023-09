„Cred că există șanse să reînnodăm relația” Irinel Columbeanu aruncă bomba! Fostul afacerist încă mai speră la o împăcare cu Oana Cojocaru: „Nu am putut să o uit”

In articol:

Irinel Columbeanu este cunoscut în spațiul public și pentru relațiile pe care le-a avut pe parcursul anilor. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a iubit atât cu femei celebre, cât și cu altele mai puțin cunoscute, însă acum a anunțat că vrea să își refacă viața amoroasă. Se pare că fostul afacerist își caută jumătatea și știe exact ce vrea de la partenera sa de viață.

Cu toate acestea, fostul milionar mai speră la o împăcare cu Oana Cojocaru, femeia despre care își amintește și acum cu drag. Ce mărturisiri a făcut Irinel Columbeanu despre fosta sa parteneră de viață?!

Irinel Columbeanu își dorește o împăcare cu Oana Cojocaru?

Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru s-au despărțit, însă cei doi păstrează și acum legătura, motiv pentru care i-a dedicat chiar și câteva pagini în cartea sa. Mai mult decât atât, se pare că fostul afacerist este încă îndrăgostit de această și speră că într-o zi lucrurile se vor schimba între ei și că flacăra iubirii lor se va reaprinde.

Citește și: „Nu am făcut niciun atac cerebral” Irinel Columbeanu, dezvăluiri neștiute! Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, fostul milionar!? A spus abia acum adevărul: „Nu am alte afecțiuni”

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: O chelneriță a luat nota de plată, cu speranța unui bacșiș. Mesajul scris însă de clientă a lăsat-o fără cuvinte- stirileprotv.ro

Irinel Columbeanu a mărturisit că tatăl Oanei Cojocaru nu a fost de acord cu relația lor, motiv pentru care i-a și trimsi câteva mesaje urâte fostului afacerist, însă nu a vrut să ofere mai multe detalii în legătură cu acest subiect.

„Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. M-a marcat mult și pentru că este o fată foarte frumoasă. Dar m-a și ajutat când mi-a fost greu. Am locuit la un moment dat la ea. Sunt lucruri suficiente care să genereze un sentiment de admirație, amestecat cu recunoștință.

Citește și: Irinel Columbeanu nu se aștepta să fie tratat așa de Mr. Pink și de Monica Gabor, când a mers să-și viziteze fiica în America. Gestul celor doi aproape că l-a lăsat fără cuvinte: "Fără resentimente"

Am rămas în relații bune cu ea. Dialogăm destul de des pe whatsapp. Ea știe ce înseamnă pentru mine. Am scris și în cartea mea despre Oana, în volumul 3. I l-am trimis personal, cu dedicație. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi.

Citeste si: Cu ce se ocupa Nicoleta Zamfir, femeia din Popești Leordeni, care se pregătea să își serbeze ziua de naștere- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Ce sfânt este cinstit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Aproape am făcut un atac de cord la semafor” Clipe de panică pentru Adelina Pestrițu în trafic- radioimpuls.ro

Citește și: Irinel Columbeanu, momente de colecție! Cum a reacționat afaceristul atunci când a ajuns în fața vilei de la Izvorani și ce spune despre o împăcare cu Monica Gabor

Cred că există șanse să reînnodăm relația. Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat. Atunci când locuiam la ea. La un moment dat, am și primit niște mesaje destul de urâte de la tatăl ei. Mi-a spus să o las în pace pe Oana și să îmi văd de bătrânețile mele. Nu știu de ce nu s-a concretizat totul între noi cu o nuntă. Pot doar să fac speculații, dar nu îmi stă în caracter.”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru Fanatik.ro.

Irinel Columbeanu își dorește o împăcare cu Oana Cojocaru [Sursa foto: captură video]