Cu cât vinde fiica lui Aurelian Preda casa în care a locuit cu tatăl ei? Motivul pentru care Anamaria a fost nevoită să ia o asemenea decizie: "De atâția ani mi-e greu"

Anamaria Preda a luat o decizie radicală la 6 ani de la moartea tatălui ei. Fiica lui Aurelian Preda a hotărât să vândă casa pe care artistul a cumpărat-o înainte să moară, și asta pentru că în ultimul timp s-a descurcat tot mai greu cu rata pe care trebuia să o

plătească lunar la bancă.

Fiica lui Aurelian Preda vinde casa cumpărată de tatăl ei: "Din 2016 plătesc rata singură"

Anamaria Preda a hotărât să pună la vânzare casa pe care tatăl ei a cumpărat-o înainte să se stingă din viață. Tânăra susține că în ultimii 6 ani ratele s-au mărit și se teme că nu poate face față în viitor unor cheltuieli majore.

Cât despre preț, fiica lui Aurelian Preda spune că s-a gândit să ceară pe imobil în jur de 200.000 de euro, dar nu spune "nu" negocierilor: "Am ales să vând casa deoarece cheltuielile, pe lângă faptul că au ajuns mari, s-au și înmulțit. Din 2016 plătesc rata singură la casă și îmi doresc ca în loc să plătesc această rată lunar, să investesc în mine.

Nu îmi este foarte greu să mă despart de ea, deoarece nu am atât de multe amintiri frumoase adunate în ea. Prețul variază în jurul a 200.000 de euro, negociabil. Încă nu există cumpărători, deoarece nu am pus încă anunțul și mai am foarte puțin până îmi scot certificatul de moștenitor.Nu cred că lui tati i-ar părea rău ca eu să vând casa, deoarece știe că de atâția ani mi-e greu și mai ales că el nu a locuit în casă decât 2 luni de zile, deoarece în iulie 2016 ne-am mutat în casă și în septembrie 2016 a decedat.", a declarat Anamaria Preda, pentru click.ro.

Aurelian Preda îi apare în vis fiicei sale

Deși au trecut șase ani de la decesul tatălui ei, Anamaria Preda nu se poate obișnui nici acum cu lipsa artistului. Reușește, însă, să-și domolească dorul și durerea atunci când acesta îi apare în vis: "Îl mai visez din când în când, însă nu foarte des și mereu îl visez nevorbindu-mi, doar uitându-se la mine și zâmbind. Probabil e mai liniștit acolo, însă eu nu sunt, deoarece eu nu sunt nici măcar după atâția ani împăcată cu gândul că a decedat! Îmi este greu, dor mereu și tot ceea ce ține de tatăl meu, costume, icoane obiecte le voi lua după mine când mă voi muta în casa cea nouă.", a mai spus fiica lui Aurelian Preda, pentru sursa citată.

