Cu ce obicei a rămas Bianca Brad după ce s-a vindecat de cancer? Fosta Miss România face asta de fiecare dată când intră într-un magazin: „Îmi ia foarte mult timp”

In articol:

Bianca Brad, în vârstă de 55 de ani, a fost considerată cea mai frumoasă femeie din România, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Vedeta era, la un moment dat, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc, dar s-a retras din atenția publicului de ceva timp.

Puțină lume știe, însă, despre problemele grave cu care s-a confruntat fosta Miss România de-a lungul vieții sale. În urmă cu 15 ani, Bianca Brad și-a pierdut fetița la naștere, iar după această tragedie a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Citește și: Bianca Brad s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum fosta Miss România, după ce în urmă cu opt ani a fost diagnosticată cu cancer: „E de multă vreme în mintea mea să fac asta”

Acum 8 ani, Bianca Brad trecea prin cumpăna vieții sale, atunci când medicii i-au descoperit cancerul la sân. Vreme de câțiva ani, fosta Miss România s-a luptat singură cu boala și nu a vrut să povestească nimănui prin ce trece. Vedeta a mărturisit că a suferit de cancer abia după ce s-a vindecat de boala nemiloasă.

Cu ce obicei a rămas Bianca Brad după ce s-a luptat cu boala

După ce a reușit să învingă cancerul, Bianca Brad a început să fie foarte atentă la starea ei de sănătate. De fiecare dată când intră într-un magazin pentru produse de față, se uită cu mare atenție la ingredientele cremelor sau produselor cosmetice. Fosta Miss România este foarte precaută și nu își dorește să aibă din nou probleme de sănătate, așa că evită produsele care ar putea avea ingrediente toxice.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: "Piele de găină". Imagini emoționante surprinse în Grecia. Pompierii români, întâmpinați cu aplauze pe străzi| VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: Bianca Brad a recunoscut care este cel mai mare regret al ei! Viața a supus-o la încercări greu de imaginat, dar asta nu a schimbat-o

„Eu nu folosesc în mod normal fond de ten, nu folosesc pudră, doar corector și puțin la ochi, dar nu umblu cu multe produse pe față. Îmi dau cu diverse creme pe care le verific, mă uit pe lista de ingredinte că să mă asigur că nu sunt toxice pentru că sunt multe care arată bine, dar când iei la puricat ingredientele nu prea mai sunt ok”

, a declarat Bianca Brad pentru Ego.ro

Citește și: Drama din spatele femeii care o îmbracă pe Carmen Iohannis. Cum e reușit designerul Eli Lăslean să depășească tragedia care i-a răpit soțul, în urmă cu 25 de ani

Citeste si: „Un lucru foarte nasol pe care mi-l amintesc înainte de chestia asta e că atunci când ne certam tot mă amenința.” Cum o amenința Daniel Balaciu pe Dana Roba în timpul certurilor- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Răduţă, diagnosticat cu cancer pentru a treia oară: "Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Sufletul meu era deja bolnav și era trist". Artistul a suferit și un preinfarct- radioimpuls.ro

Din cauza problemelor extrem de grave cu care s-a confruntat, Bianca Brad este acum în gardă și nu își cumpără niciun produs până când nu citește cu mare atenție tot ce scrie pe etichetă. Vedeta a mărturisit că durează mult până își găsește produsul potrivit, dar nu vrea să folosească decât cosmetice care să fie benefice pentru pielea ei.

„Sunt denumirile ciudate, dacă nu știi chimie într-adevăr este mai greu. Aș minți să spun că știu asta, recunosc că apelez la o aplicație. Când am timp și merg într-un magazin unde sunt produse cosmetice iau aplicația și încep să mă uit la ce produse aș avea nevoie și le verific. Îmi ia foarte mult timp să găsesc un produs sau două care să nu aibe ingrediente care nu sunt ok. Am fost și nevoită cumva din cauza dianosticului pe care l-am avut ani de zile să mă feresc. Adică multă vreme nu am folosit decât ulei de cocos pe față și puțin rimel. Nu mă dădeam nici cu ojă. Adică am fost pe natural, naturist, cât se poate de mult”, a mai povestit fosta Miss România.

Bianca Brad a câștigat lupta cu cancerul [Sursa foto: Instagram]