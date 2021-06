Cum arată Dan Diaconescu după ce a dispărut din spațiul public. Omul de televiziune, surprins alături de Oana Zăvoranu, la restaurant, de ziua divei

Oana Zăvoranu și Dan Diaconescu, de ziua divei [Sursa foto: Facebook] 12:03, iun 17, 2021 Autor: Ioana Stan

Dan Diaconescu și Oana Zăvoranu au o prietenie frumoasă, iar omul de televiziune nu a lipsit de la ziua vedetei.

Cum arată Dan Diaconescu după ce a dispărut din spațiul public. A fost invitat la ziua Oanei Zăvoranu

Oana Zăvoranu și Dan Diaconescu sunt prieteni de mulți ani[Sursa foto: Facebook]

Oana Zăvoranu a împlinit 48 de ani pe 16 iunie. Vedeta a sărbătorit la restaurant alături de soțul și prietenii lor. De la petrecere nu putea lipsi Dan Diaconescu, unul dintre cei mai vechi prieteni ai Oanei Zăvoranu. Distracția a fost în toi, invitații au savurat bucate alese și au dansat pe ritmurile orchestrei din restaurant, care au întreținut atmosfera deosebită de ziua vedetei.

Oana Zăvoranu și Dan Diaconescu, dans de ziua divei[Sursa foto: Facebook]

Oana Zăvoranu a captat cele mai frumoase și emoționante momente și a postat la Story pentru fani. Unul dintre momentele emoționante a fost dansul dintre Oana Zăvoranu și Dan Diaconescu, pe versurile meloriei" Ochii tăi", care îi aparține trupei Holograf.

Dan Diaconescu, printre invitații la ziua Oanei Zăvoranu[Sursa foto: Facebook]

Dan Diaconescu este neschimbat. Același om cu zâmbetul pe față și îmbrăcat la costum, care s-a simțit extrem de bine să-i fie alături Oanei Zăvoranu de ziua sa de naștere.

Ce a declarat Oana Zăvoranu despre prietenia cu Dan Diaconescu de-a lungul timpului

Oana și Dan Diaconescu au dansat de ziua vedetei[Sursa foto: Facebook]

Ori de câte ori a venit vorba de Dan Diaconescu, Oana Zăvoranu a avut numai cuvinte de laudă și îl numește pe omul de televiziune "mentor". Relația lor de prietenie durează de pe vremea când vedeta a avut emisiuni la postul lui Dan Diaconescu, OTV.

„Pentru mine Dan Diaconescu este ca un mentor, am furat de la el tot ce am putut. Am suferit cu adevărat când l-am văzut pe Dan Diaconescu încătușat. Mi-a făcut extrem de rău acea imagine, pentru că este un om drag mie, am învățat enorm de mult de la el.

Sper din tot sufletul să-i fie redeschisă emisiunea, pentru că eu nu văd România fără OTV. Dan Diaconescu a fost singura persoană care mi-a satisfăcut toate capriciile de divă.

Mi-a luat lustre cu cristale, mi-a făcut o cabină de machiaj extraordinar de frumoasă și mi-a închiriat un scaun care costă 4.000 de euro.

Acest om a știut să mă respecte și pentru asta nu pot decât să-i mulțumesc și să-i spun că-i voi rămâne prietenă pentru totdeauna. Dane, ai avut, ai și vei avea în orice moment al vieții tale o prietenă adevărată în mine care te iubește mult și te respectă.”, a declarat Oana în urmă cu câțiva ani, prin telefon, în timpul emisiunii „Un Show Păcătos”, unde Dan Diaconescu era invitat.

Oana Zăvoranu a suferit enorm în 2015 când Dan Diaconescu a fost condamnat la închisoare.

„Dan Diaconescu este una din feblețile mele. Eu am avut două emisiuni superbe la OTV. Sunt singura persoană pe care Dan Diaconescu a plătit-o, semn că aprecierea lui este reală. Pentru mine Dan Diaconescu a fost un mentor. Eu am încercat să „fur” meserie de la el. Pentru el am plecat de la o altă televiziune. Vă spun sincer, am suferit când l-am văzut cu cătușele la mâini. Mi-a făcut rău să îl văd cu cătușe, Dan este un om extraordinar! Eu sunt alături de Dan, cu sufletul și cu orice are el nevoie pentru că acest om mi-a arătat că mă respectă.”, a spus Oana Zavoranu în trecut.

Cu ce se ocupă Dan Diaconescu în prezent

Dan Diaconescu, surprins la ziua Oanei Zăvoranu[Sursa foto: Facebook]

Dan Diaconescu se întoarce pe micile ecrane, însă nu la vreo televiziune, ci în mediul online. Fostul patron al OTV și-a creat o platformă care seamănă cu HBO și Netflix. Platforma sa se numește DD Home Cinema, iar cei care vor să vizioneze conținutul trebuie să plătească. De asemenea, el a scris și regizat un serial care se numește "Pandemia".

Anunțul a fost făcut chiar de omul de televiziune pe Facebook.

„Sunt Dan Diaconescu, singurul cetăţean european care are o interdicţie de a vorbi în public. Totuşi, sunt Dan Diaconescu, primul cetăţean român care am lansat de curând primul NFT. E adevărat, în străinătate, pe platforma Open C, o platformă destinată în special publicului american. Am reuşit împreună cu dumneavoastră această minimă performanţă, însă astăzi mărim Universul DD cu o nouă tehnologie.

Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră şi numai al dumneavoastră.

Fiindcă la baza acestor pelicule cinematografice va sta tehnologia blockchain, o cryptomonedă va sta, deisgur, la baza achiziţionării acestor trei produse în varianta streaming, în varianta stick sau în varianta DVD. Aşa cum v-am anunţat, cryptomoneda pe care noi, împreună cu dumneavoastră o vom folosi, se va numi CryptoDan. Eu sunt acel Dan care face parte din echipa dumneavoastră de zeci de ani, aşa cum dumneavoastră faceţi parte din echipa mea.

Fiecare dintre dumneavoastră, pentru o perioadă limitată de timp, în care ne vom verifica prieteniile, vom vedea care sunt oamenii loiali, care sunt oamenii mai puţini loiali. Ei bine, toţi cei care veţi primi în casele dumneavoastră un stick, un DVD sau streamingul video, veţi primi şi o cantitate de CryptoDan. La momentul respectiv vă voi povesti ce veţi face cu aceşti CryptoDani.”, a spus Dan Diaconescu.

Dan Diaconescu a dat câteva detalii și despre filmul "Pandemia".

„E vorba despre un filmul artistic care vine să vă povestească dumneavoastră cum s-au întâmplat lucrurile. Este primul film povestit, este primul relatat de către un narator. De către mine. Singurul care a văzut acel film. Povestitorul Dan Diaconescu vă va relata un film unic, un film pe care doar eu l-am văzut. Un film bazat pe fapte reale, un film în care mi-am adus şi un mic aport. Marele aport este al dvs., împreună cu dvs. am realizat aceste opere de arte unice.”