Cum prepari terciul de ovaz pentru o digestie buna 

Dar la fel ca in cazul altor cereale, exista o anumita confuzie in ceea ce priveste ovazul si beneficiile sale pentru sanatate.

Este ovazul nociv pentru sanatate?

Raspunsul clar si raspicat al nutritionistilor este „Nu”. De fapt, taratele de ovaz sunt bogate in fibre solubile care incetinesc digestia, te ajuta sa te simti satula pentru o perioada mai lunga de timp si mentin un nivel constant al energiei. Un alt beneficiu este acela ca ovazul poate sa scada nivelul colesterolului „rau” LDL. Fulgii de ovaz sunt cereale integrale, ceea ce inseamna ca sunt bogati in fibre si ajuta digestia.

In afara de fibre, ovazul contine proteine si numeroase vitamine si minerale, printre care magneziu, vitamina B1, mangan si zinc. In plus, consumul regulat de terci de ovaz a fost asociat cu scaderea riscului de afectiuni cardiace si diabet de tip 2.

Te ingrasi daca mananci terci de ovaz?

Poate ai auzit ca terciul de ovaz contribuie la cresterea in greutate, insa adevarul este ca ovazul poate fi o parte importanta a unei diete sanatoase fara sa duca la cresterea in greutate. „Orice aliment, consumat in exces, poate sa contribuie la cresterea in greutate, dar terciul de ovaz nu se numara printre alimentele care sunt responsabile pentru acumularea kilogramelor in plus”, declara dieteticiana Julie Cunningham pentru byrdie.com. Fibrele sanatoase mentionate mai sus joaca un rol important din acest punct de vedere. „Pentru ca fulgii de ovaz contin multe fibre, o persoana se va satura inainte de a consuma o cantitate prea mare de calorii din ovaz”, adauga specialista.

In plus, ovazul se digera lent si iti ofera senzatie de satietate pentru o perioada mai lunga de timp comparativ cu alte alimente.