Cum se înțeleg Nicoleta și Nicolae Guță, la câțiva ani de la scandalul care a ținut primele pagini ale ziarelor. Cu ce a ajuns să se ocupe acum fiica manelistului: "E puțin mai greu, dar o să încercăm"

După ce în ultimii ani a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor și să păstreze discreția referitor la viața ei personală, Nicoleta Guță a vorbit din nou public despre relația cu tatăl ei.

Iată cum se înțelege în prezent cu artistul , după ce în urmă cu câțiva ani au fost protagoniștii unui scandal de proporții.

Nicoleta Guță a dezvăluit ce relație are cu tatăl ei în prezent: "Vom finaliza câteva melodii împreună, doar că programul lui e foarte încărcat și e puțin mai greu"

Nicoleta și Nicolae Guță sunt din nou în relații bune, la câțiva ani de când au avut un conflict și au ajuns să-și arunce cuvinte grele. Acum, artista susține că se înțelege mai bine ca oricând cu tatăl ei. Ba mai mult, cei doi chiar au de gând să scoată noi piese împreună, după ce au luat o pauză de la colaborări: "Relația cu tatăl meu e foarte bună, suntem aici cu toții, la Petroșani. Probabil dacă aș fi stat mai mult la București, atunci cu siguranță aș fi fost mai mult văzută de lume, dar fiind la Petroșani nu e așa ușor.(...) Intenționez să scot o piesă cu tata, avem noi proiecte și probabil vom finaliza câteva melodii împreună, doar că programul lui e foarte încărcat și e puțin mai greu, dar o să încercăm pentru fanii noștri, pentru oamenii care ne iubesc și ne-au ascultat melodiile, chiar intenționăm." , a declarat Nicoleta Guță, potrivit spynews.ro.

Nicoleta și Nicolae Guță [Sursa foto: Captură video]

Cu ce se ocupă Nicoleta Guță în prezent?

Nicoleta Guță a dezvăluit și motivul pentru care nu a mai vrut să se expună în ultimii ani în mediul online. Chiar dacă și-a continuat cariera în muzică, artista a preferat să păstreze oarecare discreție în ceea ce privește viața ei personală: "Am continuat cu muzica, dar am stat mai departe de ochii lumii. Am crezut că așa e mai bine pentru mine și nu cred că toate lucrurile pe care le fac trebuie să fie știute de mass-media și de toate rețelele astea de socializare.

Eu în continuare am evenimente, cine mă urmărește pe conturile mele de socializare știe ce fac eu, dar într-o anumită măsură. Nu sunt însă atât de sociabilă așa cum sunt ceilalți colegi de-ai mei, celelalte colege de-ale mele.", a mai spus fiica lui Nicolae Guță, pentru sursa citată.

Nicoleta Guță [Sursa foto: Instagram]