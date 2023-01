Dana Săvuică, mai sinceră ca niciodată. Care este cel mai mare defect al vedetei: „Atunci eu închid cu lacăt inima și arunc cheia”

In articol:

Dana Săvuică este o femeie de afaceri, fost fotomodel și realizatoare de emisiuni TV. Aceasta și-a făcut debutul în lumea modeling-ului în anul 1990, iar nouă ani mai târziu a fost prima româncă care a pozat în ediția locală a unei reviste pentru bărbați.

Vedeta a vorbit despre cum a fost copilăria și adolescența sa, dar și despre care este cel mai mare defect al ei.

Dana Săvuică, despre copilăria ei

Dana Săvuică a avut de o copilărie de care nu mulți au parte. Vedeta și-a trăit copilăria alături de părinții ei în Asia, iar o bună perioadă de timp și-a petrecut viața înotând și bucurându-se de toate frumusețile oferite de Oceanul Indian. Însă, atunci când a fost momentul să se întoarcă în țara natală pentru a-și continua studiile, fostul fotomodel a avut parte de o ruptură de părinții ei, ceea ce a dus la un dezechilibru emoțional.

,,Am avut norocul să călătoresc și să trăiesc în țări exotice precum Indonezia și Sri Lanka datorită misiunilor diplomatice ale părinților mei. Ca orice copil, îmi plăcea să am prieteni, să mă joc și să simt dragostea părinților. Am avut o copilărie frumoasă în locuri pe care mulți oameni visează să le viziteze, înconjurată de Oceanul Indian, înotând în briza sa, călcând pe nisipul alb și fin, în mireasma florilor exotice și al palmierilor. Dar eram, totuși, la mii de kilometri depărtare de țară, de bunici și când a sosit timpul să revin în România pentru continuarea studiilor, am fost ruptă ani de zile de mângâierea și apropierea părinților. Un dezechilibru emoțional care și-a pus amprenta pe un copil care se transformă în adolescent”, a declarat femeia de afaceri Dana Săvuică, pentru Unica.

Cum era Dana Săvuică în perioada liceului?

Mulți probabil și-ar imagina că, în perioada liceului, Dana Săvuică a fost una dintre cele mai populare fete din întreaga școală, dar acest lucru nu este deloc adevărat. Vedeta a mărturisit că pe atunci era destul de timidă și naivă. Aceasta era considerate chiar tocilară, iar la un moment dat a participat la Olimpiadele de Limbi Străine, unde a ajuns la faza națională și a luat primul loc, cu nota 10.

,,Tocilară, eram bună la aproape toate materiile, dar excelam la limba engleză. Am participat la Olimpiadele de Limbi Străine și am ajuns ani la rând în faza națională, în clasa IX-a luând chiar premiul I pe țară cu nota 10. Dar eram destul de timidă, ușor naivă, credulă, nu înțelegeam răutatea sau invidia unora vis a vis de fata de ambasador care ne sfidează cu hainele și moda ei vestică”, a mai completat aceasta.

Care este cel mai mare defect al fostului fotomodel?

În ceea ce privește calitățile și defectele sale, Dana Săvuică consideră că corectitudinea, loialitatea, seriozitatea sunt unele dintre calitățile sale. Un defect pe care vedeta l-a dezvăluit că îl are este faptul că nu iartă pe nimeni care i-a greșit cândva.

,,Cred că cea mai importantă calitate este corectitudinea, loialitatea, seriozitatea, care sunt cam același lucru. Cel mai mare defect este poate acela că încă nu am învățat cum să iert. Când aflu că sunt trădată sau înșelată de cineva în care am avut toată încrederea, căruia mi-am deschis inima, atunci eu închid cu lacăt inima și arunc cheia”, a spus fostul fotomodel.